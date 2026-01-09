深江鐵路料2028年通車　穿越百米深海　香港至粵西將省時逾半

世界最深海底高鐵盾構隧道建設的深江鐵路（深圳-江門），預計2028年建成通車。近日，在珠江口海平面下109米深處，開挖直徑達13.42米的「深江1號」盾構機完成第2000環管片拼裝，標誌着深江鐵路珠江口隧道虎門段，掘進突破4000米大關。



隧道全長13.69公里的珠江口隧道位於東莞、廣州之間的珠江入海口下方。（深圳衛視）

隧道全長13.69公里的珠江口隧道位於東莞、廣州之間的珠江入海口下方。（深圳衛視）

隧道全長13.69公里的珠江口隧道位於東莞、廣州之間的珠江入海口下方，是世界最深海底高鐵盾構隧道，也是深江鐵路「卡脖子」工程，採用「兩端盾構+中間礦山」組合工法施工。

總重3800噸、長130米的「深江1號」盾構機於2022年初展開掘進，從東莞虎門向廣州南沙方向掘進5360米，最大埋深達116米。這裏地質複雜，盾構機需穿越15種地層、6種復合地質、35條斷裂帶，技術難度與風險高。

據悉，深江鐵路計劃2028年建成通車，將實現深圳前海自貿區、東莞濱海灣新區、廣州南沙自貿區的高鐵互聯互通。

深江鐵路線路示意圖。（深圳衛視）

深江鐵路線路示意圖。（深圳衛視）

深江鐵路全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。正線全長約116公里，其中深圳西麗至廣州南沙段設計時速200公里，廣州南沙至江門段設計時速250公里。

線路跨越珠江口，串聯深圳、東莞、廣州、中山和江門等5座城市，是全國「八縱八橫」高鐵主通道沿海通道的重要組成部分，也是珠三角地區主要跨江城際通道。

深江鐵路建成後將實現，深圳西麗至江門可實現1小時內通達，深圳機場至中山北站25分鐘直達。深圳前海自貿區與廣州南沙自貿區可實現半小時高鐵互聯互通。線路將進一步促進江門深度融入大灣區「1小時生活圈」。