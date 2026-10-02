中國航母艦載機犧牲第一人｜張超紀念館開館　生前駕駛殲-15公開

《央視新聞》報道，9月30日，張超紀念館在山東青島開館，張超生前駕駛的117號殲-15艦載戰鬥機首次對外公開展示。



張超紀念館在山東青島開館。（央視新聞）

張超紀念館在山東青島開館。（央視新聞）

張超是海軍一級飛行員，也是中國航母艦載機事業犧牲的第一位英烈。據介紹，2016年4月27日，張超在執行殲-15艦載機陸基模擬著艦訓練任務時，戰機突發電傳故障。在短短4.4秒的生死瞬間，他放棄最佳跳傘時機，全力挽救戰機，最終壯烈犧牲，年僅29歲。

張超紀念館展陳面積800平方米，主體建築屋頂呈「八一」造型，屋簷延展形似艦載戰鬥機機翼。展陳的117號殲-15艦載戰鬥機為張超生前駕駛，也是首次對外公開展示。

張超紀念館在山東青島開館。（央視新聞）

張超紀念館在山東青島開館。（央視新聞）

展館以海軍艦載戰鬥機事業發展為背景，設置七大主題展區，通過烈士珍貴的飛行日誌、詳實的訓練筆記、沉甸甸的榮譽勳章、生前生活用品及珍貴紀實影像資料，沉浸式還原艦載機實戰化訓練場景，復刻4.4秒生死抉擇全過程，展現張超的奉獻精神。

據了解，紀念館落成開館後，即日起開始試營運，進行內部試展與設施優化完善工作。後續將擇機發佈公告，面向社會公眾開放。