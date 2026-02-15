浦東機場地勤「奇蹟改簽」救南美之旅　旅客千字文致謝獲10萬讚

2月13日，內地網民張女士在小紅書分享她的旅行經歷稱，她與朋友因航班延誤而導致後續期待已久的南美旅程瀕臨幻滅，但卻因上海浦東機場一位地勤人員的盡責與堅持，最終得以圓滿成行；該貼文也在小紅書收穫超過10萬個點贊。2月14日，張女士在離開上海返鄉過年前，特意前往浦東機場，向當時幫助過她們的值機員翟琼當面表示感謝。



2月12日，張女士在小紅書上發布的一則感謝信意外走紅，在短短6小時內便贏得了超過10萬個讚好。張女士在帖文中寫道：「如果沒有翟瓊急人所急，幫助我們迅速重新規劃調整出行路線，我們期待已久的南美之旅恐怕只能遺憾地取消。」

張女士在小紅書發文感謝上海機場翟女士獲超過10萬個點贊。

張女士回憶，事發於2025年9月27日，當天，張女士一行四人滿心歡喜地抵達浦東機場，準備搭乘美國航空AA128航班前往美國，再轉機至哥倫比亞波哥大，最終抵達秘魯庫斯科，開啟她們的南美遊玩之旅。豈料天不從人願，一行人突然接到航空公司通知，第一段上海飛往美國的航班出現延誤，這意味著後續所有航班都無法銜接，整趟旅程面臨即時取消的窘境。

在她們抵達機場辦理值機手續時，遇上的正是上海機場地服公司的值機員翟琼。翟琼在了解情況後，沒有任何推諉，而是立即着手仔細反覆查詢航線、計算中轉銜接時間，並協助張女士調整路線方案。過程中，她一邊查詢一邊耐心地向張女士一行解釋：「這個方案可能在哥倫比亞轉機時間有點緊張」、「這個航班座位數不夠，沒法同時讓四個人乘坐」……正是這種精湛的業務能力和溫和細緻的講解，逐步撫平了張女士一行人的焦慮。

這次改簽的難度極高，甚至連張女士自己都一度打算放棄。因為不僅要確保四名乘客人人都有座位，路線更涉及多個國家、多個航段，還需要精準銜接航班時刻，容不得半點差錯。報道形容，翟瓊在將近兩個小時的時間裡，始終專注於查詢和計算，甚至連一口水都顧不上喝。最終，她成功為張女士一行人定製出一套堪稱完美的改簽方案：上海飛往北京，再轉飛洛杉磯、休斯頓，接著飛往哥倫比亞首都波哥大，最後再抵達秘魯庫斯科Cusco。

憑著這套曲折的「奇蹟」方案，張女士一行最終順利成行，而且未有產生任何額外的機票費用。張女士在帖文中生動地描述了當時的情況，她寫道：「後來我們在北京轉機，工作人員接過我們的機票都看傻了，說『幹這麼久，從沒見過這麼繞的轉機行程，你們這票能改出來也是奇蹟』。」

除了專業的服務，翟琼在值機櫃檯前一個小小的舉動，更讓張女士倍感溫暖。張女士在感謝信中詳細記錄了這個細節：「改簽的時候，後面排隊的一個外國旅客有點不耐煩，嘟囔說我們改簽太慢，耽誤他時間。翟女士立馬抬頭，用流利的英文回了過去：『這是我的問題，跟她們沒關係，她們是最早來排隊的！』」這一幕，讓張女士四人當下心裏一下子就暖了，她寫道：「那種被維護的感覺，真的特別踏實。」

張女士在帖文結尾感慨地寫道：「浦東機場每天人來人往，是全國最忙的航空樞紐之一，我們原本以為在這麼大的機場，遇到這種突發狀況只能自認倒楣。但翟女士讓我們知道，再繁忙的地方，也有把旅客的事放在心上的人。她不是簡單地完成工作，而是真的在為我們著想，幫我們守住了期待了好久的南美之旅。」她更表示，如果沒有翟女士，她們那天大概率只能在機場乾著急，最後放棄行程。如今每次翻到旅行照片，都會想起那天在浦東機場的經歷。

2月14日，要從上海返回老家浙江金華的張女士專門感到上海浦東機場，為翟女士送上感謝信。翟瓊亦表示，自己工作18年第一次收到這樣的感謝信，非常開心，「我們都是打工人，有一個假期不容易的。」