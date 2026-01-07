委內瑞拉變天｜人民日報：沒有哪一個國家可以充當國際警察

所有不願生活在「叢林法則」之下的國家，都應堅決維護國際法及《聯合國憲章》宗旨和原則，旗幟鮮明反對一切單邊霸凌行徑。



2026年伊始，國際秩序經歷霸權主義的嚴重衝擊，美國對委內瑞拉實施軍事打擊並強行控制委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）夫婦。1月5日，聯合國安理會就此舉行緊急公開會，多國代表在會上譴責美國有關做法，強調應遵守包括《聯合國憲章》在內的國際法。

美國單憑自身意志、隨意干涉委內瑞拉內政的行徑，徹底暴露了美國處理國際事務特別是拉美事務的強權邏輯，不僅嚴重破壞國際法治精神，更對地區和平與安全構成嚴重挑戰。

「聯合國會員國間之關係，應基於尊重主權平等之原則」、「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立」是寫在《聯合國憲章》裏的鐵律，構成了當今國際關係的基石。

然而，美國卻無視國際法與國際關係基本準則，以強權挑戰公理，以私利踐踏正義，公然將弱肉強食那一套搬進了21世紀的國際關係現實。美方還公然宣稱將「管理」委內瑞拉，美國大型石油企業將進入委內瑞拉。這番直白的掠奪宣言，徹底撕下了最後的偽裝。

法國《世界報》認為，打擊委內瑞拉標誌着「美國掠奪性帝國主義回歸」。英國《衛報》指出，美國對委內瑞拉的行動類似伊拉克戰爭，延續了其攫取他國資源的一貫套路。從阿富汗、伊拉克，到利比亞、敘利亞，再到如今的委內瑞拉，哪個國家、哪個地區一旦成為美國對外政策的「優先事項」，伴隨而至的往往是衝突與災難。霸權國家來去自如，其國內利益集團賺得盆滿缽滿，留下的卻是持續的動盪局勢和巨大的人道災難。

智利總統博里奇（Gabriel Boric）道出了國際社會的普遍憂慮：「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家。」美方的霸權行徑，正是當今世界亂象紛呈的重要根源。真正的國際秩序需要建立在平等和相互尊重的基礎上。當「叢林法則」取代國際準則，損害的是國際社會每一個成員的利益。一個強權凌駕於公理之上的世界，必定是一個動盪不安的世界。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發出警告，美國對委內瑞拉採取的行動構成了一個「危險先例」。

當今的世界，已經不再是一個霸權可以主導一切的世界。歷史的發展、人民的覺醒、格局的演變，決定了單邊主義、唯我獨尊、倒行逆施的霸權做法不得人心。從委內瑞拉，到拉美地區，再到全球範圍，甚至在美國國內，對霸權行徑的反對與譴責已經第一時間湧起。

哥倫比亞、巴西、智利、墨西哥、烏拉圭和西班牙政府就委內瑞拉局勢發表聯合聲明指出，對委實施單邊軍事行動為地區和平與安全開了「極其危險的先例」，違反了國際法和《聯合國憲章》基本原則，六國對此深表關切並予以反對。法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示，美方軍事行動違背了國際法賴以建立的不使用武力原則。歐盟強調：「在任何情況下都應尊重國際法和《聯合國憲章》原則。」

沒有哪一個國家可以充當國際警察，沒有哪一個國家可以自詡為國際法官。委內瑞拉作為主權國家的權利不容踐踏，委內瑞拉人民不應陷入強加的動盪。美方應認真傾聽國際社會的正義之聲，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

任由霸權主義蔓延將動搖全球穩定的基礎。所有不願生活在「叢林法則」之下的國家，都應堅決維護國際法及《聯合國憲章》宗旨和原則，旗幟鮮明反對一切單邊霸凌行徑。這不僅是對國際公平正義的維護，更是對世界和平未來的承諾。

