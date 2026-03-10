巴基斯坦阿富汗衝突｜中方籲阿富汗保障女性在內全體人民基本權益

北京時間3月10日凌晨，聯合國安理會審議阿富汗局勢，重點關注阿富汗與巴基斯坦近期衝突、地區局勢外溢影響，以及阿富汗婦女和女童權利保障等問題。中國常駐聯合國代表傅聰大使強調，改善民生是阿富汗的當務之急。



據《新華社》報道，自塔利班重新執政以來，阿富汗女性的社會地位面臨嚴峻挑戰。傅聰大使指出，近年來，阿富汗女童無法接受六年級以上的現代教育，婦女就業、就醫、接受公共服務、參與社會生活等基本權益日益受限。

圖為2023年7月6日，一名阿富汗婦女走過一間位於阿富汗喀布爾的美容院。（Reuters）

對於阿富汗婦女和女童權利保障問題，傅聰大使表示，保障人民基本權益是必行之舉。希望阿富汗政府展現開放、包容和負責任姿態，聽取本國民眾正當訴求和國際社會合理關切，儘快轉變相關政策，切實保障包括女性在內的全體人民基本權益，爭取國際社會更多信任與支持。

中國常駐聯合國代表傅聰。（新華社）

此外，傅聰亦稱，當前，阿富汗面臨人道、發展、反恐、人權等多重挑戰。令人遺憾的是，一些國家大幅削減甚至停止對阿援助，導致去年聯合國和國際人道機構的大量救助項目被迫關停，糧食安全、公共衛生、兒童和孕産婦營養不良等問題更加突出。

傅聰強調，應對阿富汗面臨的多重挑戰，需要國際社會與阿富汗政府保持接觸對話，秉持善意和誠意相向而行，找到解決彼此關切的有效辦法。安理會要順應形勢需要，為接觸對話提供必要便利。