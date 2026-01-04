聯合國決議紀念中國病毒學家顧方舟　曾研製疫苗消滅小兒麻痹症

近日，聯合國教科文組織大會通過決議，將中國病毒學家顧方舟誕辰100周年紀念納入其系列紀念活動。顧方舟自60年代研製出首批「脊髓灰質炎」疫苗後，又研製出糖丸疫苗，成功為中國消滅「脊髓灰質炎」（俗稱小兒麻痺症），令數十萬兒童免於致殘。



年輕時的顧方舟。（央視新聞）

曾以身試藥 推動脊灰減毒活疫苗誕生

公開資料顯示，顧方舟，是中國醫學科學家、病毒學專家、醫學教育家。上世紀50年代，脊髓灰質炎在江蘇南通等地大規模暴發，這種主要侵襲7歲以下兒童的疾病傳染性極強，迅速蔓延至多個城市。

顧方舟（1926-2019）其對脊髓灰質炎的預防及控制的研究長達42年，是中國組織培養口服活疫苗開拓者之一，被稱為「中國脊髓灰質炎疫苗」之父。（央視新聞）

1957年，顧方舟臨危受命，開始了脊髓灰質炎的研究工作。經過努力，首批試生產的疫苗順利誕生。面對未知風險，他帶頭喝下疫苗溶液，甚至讓不滿1歲的兒子喝下疫苗試藥，緊接着，實驗室幾位研究人員也默默加入進來。

喝疫苗的小孩。（央視新聞）

實驗結果顯示，孩子們沒有出現問題，證明疫苗是安全的，終於可以投入生產，給全國兒童服用了。1960年12月，首批500萬人份疫苗生產成功，被送往11個城市。

研製出糖丸疫苗助推廣 中國成為無「脊髓灰質炎」國家

此後，顧方舟和研究團隊又將液體疫苗製成固體，用葡萄糖、奶粉等材料為輔料，研製出糖丸疫苗。這一創造性改良，讓脊髓灰質炎疫苗迅速推廣到全國各地。

2000年10月，經世界衛生組織證實，中國本土「脊髓灰質炎」病毒的傳播已被阻斷，成為無「脊髓灰質炎」國家，而顧方舟在當中絕對功不可沒。2019年1月2日，顧方舟因病醫治無效，在北京逝世，享年92歲。

中國正式成為消滅「脊灰」的國家。（央視新聞）

73歲的顧方舟親自給孩子喂糖丸。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，顧方舟誕辰100周年紀念活動將於2026至2027年在中、法、意多國舉辦。這是繼魏晉數學家劉徽（魏晉時期數學家，著有《九章算術注》和《海島算經》，是中國古典數學理論的奠基者之一）之後，中國再次成功申辦以科學家誕辰為主題的周年紀念。