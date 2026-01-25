旅日兩熊貓最後一日返工　逾10萬人爭見最後一面　日本將無大熊貓

1月25日，兩隻旅日雙胞胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」向公眾最後一次公開亮相。當天，大批民眾來到東京上野動物園與它們告別。按計劃，兩只大熊貓將於27日啟程返回中國。



據日本東京廣播公司報道，自2025年12月23日起，遊客想參觀大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，需提前在網上預約。今日（25日）的參觀人數限制為4400人，預約人數是限制人數的24.6倍，超10萬人，是單日預約人數最多的一天。自1月14日以來，共有超31萬人預約希望在最後的幾天里與大熊貓見面。

報道表示，對於旅居日本大熊貓返回中國，有很多日本民眾感到不舍。「曉曉」和「蕾蕾」返回中國後，日本全國將沒有大熊貓。也有不少遊客在上野動物園接受採訪時稱，他們未能抽中參觀名額，但即使如此仍還是從其他縣來到這里，只為盡可能近距離體驗參觀氛圍。

也有居住在日本的中國人回應內媒表示，日本民眾對於兩只大熊貓非常喜愛，在動物園附近還專門佈置了留言區，大家紛紛寫下送別的話語，整面墻都已經貼不下了。還有一位在日本開旅館的中國網民稱，這面留言墻具體位置是在動物園附近的上野松阪屋，當地人還專門做了送別主題裝置，上面寫著：「最喜歡了！xiaoxiao和leilei。」

據悉，「曉曉」和「蕾蕾」2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還中國的大熊貓「比力」和「仙女」的子女。名字寓意「黎明來臨，迎接美好未來」，它們憑借萌態收穫大批日本民眾喜愛。「曉曉」和「蕾蕾」的姐姐「香香」已於2023年2月回到中國。

根據中日雙方此前約定，「曉曉」和「蕾蕾」的返還期限為2026年2月。日本媒體此前報道稱，東京都方面與中方就具體日期進行了協商，決定將返還時間提前約一個月。