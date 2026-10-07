國足0比1再輸塔吉克　主帥邵佳一致歉　官媒批球員｢沒有打出血性｣

10月6日，在2026CFA中國之隊·重慶國際足球邀請賽中，中國隊0比1不敵塔吉克隊。此前，中國隊0比3不敵新西蘭、0比5負於巴勒斯坦。賽後新聞發佈會上，國足主帥邵佳一向球迷致歉，他表示，球隊未能在國慶假期為球迷帶來勝利與快樂，三連敗的結果令人沮喪。內地媒體發表評論文章指出，「球員們沒有打出血性，教練組也需要深刻反思」。



邵佳一。（中國藍新聞）

據內媒《每日經濟新聞》報道，邵佳一強調，本次練兵並非全無收穫，球隊在陣容調配、球員使用和戰術磨合上積累了經驗，成長本就需要試錯的過程。他直言，多場失利讓全隊真切感受到亞洲足壇對抗強度持續升級，亞洲各隊整體水平明顯進步，國足存在明顯短板。

目前距離2027年亞洲盃僅剩3個月。談及短期整改計劃，邵佳一表示，本期集訓週期長，賽程密集，全隊首次經歷超長備戰節奏，球員出現狀態不適在所難免。他認為剩餘備戰時間足夠讓球隊總結糾錯、重新振作。

外界對於大批新人表現不佳提出質疑，邵佳一表示，年輕球員成長總要經歷苦澀過程，教練組對新人的成長與整體表現感到滿意，後續仍會堅持大膽練兵。

10月6日，在2026CFA中國之隊·重慶國際足球邀請賽中，中國隊0比1不敵塔吉克隊。圖為出戰陣容。（微博）

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」10月6日發表文章指出，「4場熱身賽，僅第一場3比0小勝馬爾代夫隊，剩餘一場踢得比一場差。如果塔吉克隊的運氣再好一點，國足本場比賽甚至可能再次大比分輸球。」文章分析，客觀理由是因為和亞運會賽程重合，國足很大一部分主力被抽調，主教練邵佳一只好召入多名新人，導致球隊實力下降。

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文章進一步指出，更多的還是要從主觀找問題。首先，球員們沒有打出血性。在上一場國足0比5輸給巴勒斯坦隊後，邵佳一賽後曾提及有的球員還在想著聯賽和亞冠。教練在賽後發佈會公然直白地點出這一點，可見球員們對於這次比賽不夠重視。即使有了第三場的慘敗，國足在和塔吉克隊的比賽中依然表現散亂，出現了大面積的低級失誤，展現的是隊員們脆弱的心態。

高中生趙松源（前右）在比賽中。（新華社）

其次教練組也需要深刻反思。即使是第一場3比0擊敗馬爾代夫隊，球隊也沒有展現出該有的實力。而此後接連輸給新西蘭、巴勒斯坦和塔吉克隊，球隊的表現一場比一場差，這說明教練組沒能在有限時間內幫助球隊改進。如何點燃球員的鬥志、重塑球隊的信心、打造一套真正契合現有人員實力特點的技戰術體系，對上任不到一年的邵佳一來說，仍然任重道遠。