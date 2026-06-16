世界盃2026｜內媒為國足平反指外圍賽抽中｢死亡小組｣　遭網民狂嘲

2026年世界盃足球賽（FIFA）目前如火如荼地開踢，然而一如往常，中國男足（國足）再度缺席這場足球盛宴。近日有內地媒體發片為國足「叫屈」，宣稱回顧亞洲區外圍賽的分組，才發現國足當年其實掉進了恐怖的「死亡小組」。不料，這番試圖幫忙找台階下的言論卻引來內地網友瘋狂吐槽，紛紛直言：「自己爛就別怪運氣！」



內媒回顧外圍賽「幫洗白」：原來國足輸給了準冠軍？

隨著世界盃賽事進展，亞洲各國球隊在決賽圈賽場上屢創佳績。內地媒體《咪咕體育》於16日發布影片指出，回顧2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈（18強賽）的抽籤，中國隊當時身為第五檔球隊，最終被分入C組。當時C組的對手包含日本、澳洲、沙特阿拉伯、巴林、印尼。

2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈（18強賽）的抽籤，中國隊當時身為第五檔球隊，最終被分入C組。（中國國家足球隊官方FB）

內媒在影片中分析，截至目前為止，同組的日本、澳洲與沙特阿拉伯在世界盃決賽圈均保持不敗神話，表現極其驚艷。這也讓內媒不禁感嘆：「原來國足竟然在世界盃外圍賽掉進了真正的『死亡小組』！」試圖藉由對手的強大，來合理解釋國足當年的慘敗。

然而，回顧當年的世預賽18強賽，國足最終僅繳出2勝1平7負的慘淡戰績，在小組中排名第五，毫無懸念地遭到淘汰。這也是自2002年日韓世界盃過後，國足連續第6屆倒在世界盃大門之外，無法晉級決賽。

內地網民對試圖「甩鍋給運氣」相關言論的毒舌砲轟。（翻攝自百度）

網友毒舌轟：國足去哪組 哪組就是「死亡小組」

對於媒體試圖「甩鍋給運氣」的說法，內地網友完全不買單，影片下方瞬間淪為大型嘲諷現場。有網友表示：

「中國隊在哪個小組，哪個小組就是死亡小組。」

「說得好像不在死亡之組就能出線似的？」

「把你換到韓國那組去，你能擠掉誰？」



更有網友毒舌嘲諷：

「國足一直發揮穩定，保持不勝。」

「自己爛就不要扯運氣，國足放哪個小組都一樣結果。甚至男足連女足都踢不過！」

「還洗，臉都沒了！還洗啥？」

「別給失敗找藉口！」



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