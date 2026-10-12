中國軍媒批賴清德雙十演說「謀獨」話術：山巔之城只是黃粱一夢

10月10日，台灣民進黨執政者賴清德發表題為「台灣山巔之城，地上的鹽，世上的光」的「雙十演講」。其中提到大陸持續以軍事行動施壓改變台海現狀，鼓譟增加防衛投資，強化「全社會防衛韌性」。



《解放軍報》旗下新媒體帳號「鈞正平」12日刊文指出，賴清德發表所謂「雙十」講話，再度渲染「大陸威脅」，鼓譟「民主對抗威權」虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。



2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

文章指出，講話中，賴清德賣力堆砌各類美好施政說辭。然而，這一敘事不過是賴清德精心設計、極具欺騙性、隱蔽性和迷惑性的「謀獨」話術，掩蓋不住民進黨治下的困頓與窘迫：民生層面，社會積弊沉疴久拖不決，「毒油」等食品安全亂象屢禁不止，民眾最基本的生活安全與民生權益難以得到切實保障。

政治層面，民進黨大搞「綠色恐怖」，黨同伐異，將司法工具政治化，持續打壓在野勢力、封殺異己之聲；產業層面，台積電等核心產業被迫赴美投資，人才與技術「外流」已成不可逆轉之勢。

7月25日數萬台灣民眾走上台北凱達格蘭大道，發出「反毒油、護食安」「沒有真相，不准上架」「民進黨下台」的怒吼。（民眾黨FB）

尤其值得警惕的是，賴清德言論下所包藏的挑動兩岸對立對抗之禍心。他繼續渲染台海局勢緊張動盪，以「捍衛安全」為名，鼓吹「增加防務投資」、強化「全社會防衛韌性」，本質上仍是在為「以武謀獨」「倚外謀獨」的分裂行徑鋪路。

文章續指，近年來，民進黨當局不斷在台海製造事端，頻繁舉行各類軍事演訓，著力打造所謂「不對稱戰力」，謀劃建設「台灣之盾」防空系統，持續投入巨額資金揮霍於對外軍購，甘當外部勢力的「軍火提款機」。

就在前不久，賴清德還宣佈，明年將編列超1.3萬億新台幣（約3193億港幣）防務預算，用於軍事採購、國際合作及防務自主。不僅如此，民進黨當局更打破軍民邊界，將普通民眾與民間資源悉數納入戰時動員體系。一旦衝突爆發，台灣的城市、校園、社區都將淪為戰場。

台灣陸軍今日（23日）展示一款配備105毫米火炮的新型八輪裝甲戰鬥車，並進行實彈射擊演練。（聯合新聞網）

可如此居心叵測，勢必將台灣一步步置於兵凶戰危的險境。賴清德口中的「守護家園」，終將淪為消耗家園、葬送未來；所謂的「安全保障」，也只會變成衝突加劇、風險升級。正如有學者犀利指出：一邊虛構和平繁榮的「山巔之城」，一邊大肆擴軍備戰、挑釁滋事，這哪裏是在「築城」，簡直是在「掘墓」！

文章稱，事實反覆證明，「台獨」與台海和平水火不容。「台獨」挑釁一日不止，台海緊張局勢便一日難消。要和平、要發展、要交流、要合作始終是島內主流民意，越來越多的台灣人民已經意識到，若任由賴清德之流一意孤行搞「台獨」，只會與安全福祉背道而馳。

台灣軍方9月23日展示了洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「海馬斯」多管火箭系統。（自由軍武頻道）

文章最後強調「台獨」是絕路，任憑民進黨當局巧言令色、粉飾偽裝，任憑其投機鑽營、鋌而走險，都改變不了「台獨」必然覆滅的歷史結局。賴清德所謂的「山巔之城」，終究不過是黃粱一夢。唯有走上民族復興、祖國統一的歷史正軌，台灣人民才能迎來真正平安、幸福、美好的未來。