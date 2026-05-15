特朗普訪華｜中美企業家亮相國宴　誰跟馬斯克黃仁勳庫克同枱？

5月14日晚，國家主席習近平在北京人民大會堂金色大廳為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行歡迎宴會。據央視新聞聯播畫面曝光，歡迎宴會上中美商界巨頭雲集，特斯拉CEO馬斯克、英偉達CEO黃仁勳、蘋果CEO庫克等科技大亨與海信集團董事長賈少謙、福耀玻璃董事長曹暉等中國製造業領軍人物同桌共餐。



晚宴上，馬斯克、黃仁勳和庫克同在一桌，與他們同桌的中方代表均為製造業的領軍人物。（央視新聞）

宴會上，多位中國領軍企業家受邀出席。（央視新聞）

晚宴上最受矚目的莫過於｢科技領袖桌｣，馬斯克、黃仁勳和庫克同在一桌，與他們同桌的中方代表均為製造業的領軍人物，包括海信集團董事長賈少謙、藍思科技董事長周群飛、萬向集團董事長魯偉鼎及福耀玻璃董事長曹暉。

另一張｢重量級｣餐桌則聚焦航空航天領域。國航董事長劉鐵祥和中國商飛董事長賀東風，與隨行訪華的波音公司CEO奧特伯格（Kelly Ortberg），以及GE航空航天董事長兼CEO卡爾普（Larry Culp）同席。

值得注意的是，波音上一次在華獲取巨額訂單是在2017年特朗普訪華期間。中國商飛和波音有過合作，此前中國商飛與波音在舟山設有合資完工中心，負責737MAX飛機的內飾安裝、噴塗和交付。

除了上述行業領軍人物，受邀出席的中方工商界代表還有：全國工商聯副主席魯偉鼎、聯想集團董事長兼CEO楊元慶、小米集團創始人雷軍、海爾集團董事局主席周雲杰、字節跳動CEO梁汝波。

晚宴上，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍主動與Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）合影。（X）

據河南日報報道，出席的中方工商界代表團涵蓋了航空、數字科技、消費電子及汽車等關鍵領域。中方派出如此規格的工商界代表團，既展現對美方國事訪問的熱烈歡迎，更向美方傳遞出中國企業渴望在互利互惠基礎上，深化中美經貿合作的強烈信號。