庫克任主席與馬斯克並列　黃仁勳將加入北京清華大學顧問委員會

外媒引述2名知情人士說法，英偉達（Nvidia，輝達）執行長黃仁勳，已接受北京清華大學經濟管理學院（School of Economics and Management，SEM）邀請，加入該院顧問委員會。



未來他將與蘋果執行長庫克（Tim Cook）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等國際科技領袖共同擔任委員。



英偉達（Nvidia，輝達）執行長黃仁勳。（Facebook@蔣萬安）

據了解，前國務院總理朱鎔基則於2000年創立清華大學SEM顧問委員會，其宗旨之一是協助商學院強化國際聯繫並制定長期發展策略，也是在美中脫鉤日益加深之際，少數仍能匯聚美中企業與學界領袖的高層論壇之一，目前由蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）擔任主席。

據校方網站，SEM顧問委員除了每年開會外，也會定期為學生舉辦講座。除了庫克之外，SEM顧問委員會共有65名成員，還包括美國科技界和金融界領袖，例如馬斯克、戴爾（Michael Dell）、Meta執行長祖克柏、以及花旗集團董事會主席兼首席執行官范潔恩（Jane Fraser）金融界人士。

黃仁勳在台北出席台灣員工大會，與蔣萬安（右）合影。（Facebook@蔣萬安）

報道指，此事尚未正式對外公布，但顯示黃仁勳希望在英偉達先進晶片仍遭禁止輸入中國之際，持續維持與中國學界與企業界的聯繫。英偉達未針對此事回應，清華大學則拒絕評論。

報道指，美國對先進AI晶片出口緊縮限制，已經加速北京推動半導體自給自足。但黃仁勳此前受訪表示，若條件改善，英偉達仍希望重返大陸市場。

另外值得關注的是，黃仁勳5月27日於台北市北投士林科技園區總部預定地的台灣員工大會，除了透露未來將投資台灣1500億美元，也稱未來英偉達在台灣需要大量的電力，並強調能源成長對台灣的GDP至關重要。

黃仁勳與台北市長蔣萬安合影。（Facebook@蔣萬安）

台北市長蔣萬安則在英偉達員工大會壓軸上台，贈送執行長黃仁勳一把象徵城市最高禮遇的「台北市市鑰」，宣示歡迎輝達深化在台布局，並強調台北正成為輝達的新家，期待攜手推動下一世代AI創新發展。