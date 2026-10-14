內蒙呼倫貝爾發鼠疫提示引關注　衛健委澄清無疫情刪文避誤解

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所一名28歲實驗室員工，10月2日身亡後爆出染鼠疫疑雲。俄羅斯當局其後否認事主死因與該研究所有關，並稱其死於「病因不明的肺炎」。



10月10日，內蒙古呼倫貝爾市疾控中心發布鼠疫防控風險提示，引發網民廣泛關注與疫情猜測。10月13日，呼倫貝爾市衛健委工作人員稱，當地並無鼠疫疫情，該提示僅為常規科普宣傳；相關內容目前已刪除，以避免公眾誤解。



《上觀新聞》報道，內蒙古呼倫貝爾衛健委工作人員稱，機構每月常規工作均有相關疾病的風險提示。

報道指，相關鼠疫防控健康提示在內蒙古當地屬常態化發布，發布時機大多在當地野外作業增多、旅遊旺季、「世界衛生日」等節點前，形式涵蓋線上發布、線下宣傳。

今年9月上旬，烏蘭察布市衛健委發布草原打草季節和極端天氣鼠疫防控健康提示，提醒9月正值草原集中打草季、野外作業增多，是鼠疫發生的高風險月份；2025年3月，阿榮旗衛健委官網發布查巴奇鄂溫克族鄉開展了鼠疫防控宣傳活動信息。

當地農牧部門也常年以「三不三要三護」等口訣開展科普。此次提示中的防護知識，與這些常規宣傳內容大體一致。

三不：不接觸、不剝食、不攜帶土撥鼠、野兔、狐狸、狼、流浪貓狗等疫源動物；不在野外休憩；不接觸鼠疫患者

三要：要及時報告病死鼠、疑似鼠疫患者；要保持環境整潔；患者要及時就醫

三護：在野外穿長袖長褲等戶外防護；在疫區或高風險環境做好個人防護；做好健康監護，若有異常立即報告



從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌（Getty）

鼠疫由鼠疫耶爾森桿菌（Yersinia pestis，俗稱鼠疫桿菌）引起，主要通過嚙齒動物和蚤類傳播，是《中華人民共和國傳染病防治法》規定的兩種甲類傳染病之一，俗稱「一號病」，具有發病急、傳染性強、傳播速度快、病死率高的特點。