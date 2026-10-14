亞洲週刊指南京博物院前院長徐湖平病逝　曾走私文物受賄判囚三年

據《亞洲週刊》報道，南京博物院文物事件主角、南京博物院原院長徐湖平在10月12日下午6時許病逝於南京一家監獄醫院。據了解，徐湖平患有肺癌，已是晚期。此前，徐湖平因犯受賄罪被依法判處有期徒刑三年，並處罰金二十萬元（人民幣，下同）。南京博物院一名客服表示，目前官方尚未發布相關通報。



10月14日，據《中國藍新聞》報道，對於網傳徐湖平逝世，南京博物院一名客服表示，目前暫未掌握該消息，官方尚未發布相關通報，相關情況有待進一步確認。



徐湖平。（微信公眾號）

據此前報道，中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院的一件明代仇英《江南春》圖卷，突然亮相2025年北京的一場藝術拍賣，估值達8800萬，事件引發輿論關注。2025年12月21日，一名自稱為南京博物院退休員工郭禮典的男子，實名舉報南京博物院前院長徐湖平盜竊走私故宮南遷文物，致使數以千計國寶流失、損毀，同時還涉及行賄等。

龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英 《江南春》圖卷（局部），2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（澎湃新聞）

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

1997年5月8日，被認定為贗品的《江南春》圖卷退出南京博物院館藏記錄。（新華社）

今年9月，央視新聞報道，該案所涉責任單位和人員已被依規依紀依法處理，其中南博前院長徐湖平為他人在承接工程、促成商業合作等方面提供幫助，收受他人財物，犯受賄罪，被依法判處有期徒刑三年，並處罰金二十萬元。此前，根據南博相關受贈文物管理問題調查情況，已依規依紀依法給予徐湖平開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇。

徐湖平。（微信公眾號）

公開資料顯示，徐湖平出生於1945年，祖籍湖南省平江縣。1963年中學畢業後入伍，1969年退役回到南京。徐湖平於1973年進入南京博物院，2008年退休。