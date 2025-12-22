南京博物院退休員工舉報前院長　涉盜竊故宮南遷文物

中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院的一件明代仇英《江南春》圖卷，突然亮相今年北京的一場藝術拍賣，估值達8800萬（人民幣，下同），事件引發輿論關註。



12月21日，一名自稱為南京博物院退休員工郭禮典的男子，實名舉報南京博物院前院長徐湖平盜竊走私故宮南遷文物，致使數以千計國寶流失、損毀，同時還涉及行賄等。



舉報人。（截圖）

12月21日，一名自稱為南京博物院退休員工郭禮典的男子，在網絡上發佈影片稱，南京博物院前院長徐湖平有組織、有預謀、大規模地盜竊走私故宮南遷文物，致使數以千計國寶流失、損毀。

據故宮博物院官網介紹，1931年九·一八事變後，故宮博物院理事會議決定將故宮文物的精品南遷，以避日寇劫掠。1948年12月起，部分文物被運往台灣，南京分院尚存文物11,178箱，於20世紀50年代陸續分批由南京運回北京故宮。至1958年北運結束，仍有部分文物留存於南京博物院。

故宮文物南遷。（故宮博物院）

該男子表示，故宮南遷文物一共有2211箱，有10萬多件文物，存放於南京朝天宮庫房。徐湖平任職南京博物院院長期間，未經國家文物局批准，擅自撕毀文物保管箱上的抗戰時期的封條，取出大量珍貴文物。

舉報人。（截圖）

該名男子還稱，徐湖平指示鑒定專家將包括故宮文物在內的館藏文物鑒定為「贗品」，然後低價銷售給自己主管的江蘇省文物商店，再轉手倒賣給其子徐湘江在上海開的文物拍賣公司。最後，出售給法國的商人和各地的文物販子，從中牟取暴利。

舉報影片中還提到，徐湖平為了逃脫法律制裁，先後將多件書畫贈送給各級政府領導，包括江蘇省檢察院檢察長、江蘇反貪局局長韓建林等。

12月22日，舉報人對《中國新聞周刊》表示，自己從2010年起向多部門舉報此事，一直未收到有效反饋，「我如果誣陷他，我也要承擔法律責任」，希望有關部門調查此事。

針對上述舉報，內媒《中國新聞周刊》多次致電被舉報人南京博物院原院長徐湖平，電話均無人接聽。

國家文物局全國文物違法舉報電話接線人員表示，關於「南博事件」上周已經接到舉報，正在核實，而關於上述退休員工的舉報事宜，目前平台沒有接到相關舉報，暫時無法處理。

此前報道：收藏家後人向南京博物院捐贈仇英名畫 離奇現身拍賣行估價8800萬

《澎湃新聞》報道，中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院的一件明代仇英《江南春》圖卷，突然亮相今年北京的一場藝術拍賣，估值達8800萬（人民幣，下同）。在龐萊臣曾孫女龐叔令的舉報與國家文物部門的干預下，拍賣公司對該拍品作了撤拍處理。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

龐叔令將南京博物館告上法庭，要求南博返還仇英《江南春》圖卷等在南博「消失」的捐贈古畫。12月16日，龐叔令簽署了《強制執行申請書》，正式向法院申請強制博物院提供《江南春》圖卷等古畫的詳細流轉去向材料。

龐家捐贈的5幅畫作已被處置

12月17日，南京博物院曾發佈情況通報稱，龐叔令沒有在南博見到的5幅畫作，1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑑定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑑定為「假」。上世紀90年代，該院依照《博物館藏品管理辦法》對該5幅畫作進行了處置。目前，該案件正在審理中。

11月20日，南京博物院向法庭提交的鑑定材料， 「大部分打上了馬賽克」。（澎湃新聞）

通報又稱，該院將積極配合該案件審理，深入核查該5幅畫作的去向，如果發現當年處置過程中存在違法違規行為，將配合有關部門依法依規嚴肅處理。同時，進一步加強對捐贈物品和館藏文物的規範管理。關於拍賣市場出現的《江南春》圖卷是否為受贈畫作，尚待進一步查證。

《江南春》圖卷在原江蘇省文物總店以6800元售出

據新華社此前報道，1997年4月15日，南京博物院向原江蘇省文化廳提交《關於處理不夠館藏標準文物的報告》，請求「將不夠館藏標準的文物（即博物館的處理品）進行調劑，價撥給省文物總店處理」。

1961年11月，張珩、韓慎先、謝稚柳三位專家鑑定後意見：「江南春圖卷，偽，一般，陳鎏題引首真，後面題跋完全不對，偽做得很好，原龐家是當真的藏的」。（新華社）

1997年5月8日，被認定為贗品的《江南春》圖卷退出南京博物院館藏記錄。（新華社）

原江蘇省文化廳於1997年4月21日同意調劑。1997年5月8日，被專家認定為贗品的《江南春》圖卷撥交給原江蘇省文物總店，於2001年4月16日被「顧客」以6800元價格購買，銷售清單明示為《仿仇英山水卷》。

原江蘇省文物總店銷售發票顯示，《仿仇英山水卷》於2001年4月16日被「顧客」以6800元價格購買。（新華社）

徐湖平曾對《正在新聞》回應《江南春》事件稱，他2008年退休至今，近20年不再過問外界的事，「這個事沒有經我手，我不是書畫鑑定家。」