越鬧越大的南京博物院事件進入高潮　中國應當全面整治文物系統

南京博物院事件在引發廣泛關注後，12月23日，內地媒體《澎湃新聞》刊出獨家報道，披露著名收藏家龐元濟（字萊臣）後人捐贈給南京博物院的名畫《江南春》圖卷從南京博物院流出的過程，讓人懷疑南京博物院的文物保護工作存在重大問題。



南京博物院曾在情況說明中聲稱，當年龐家後人捐贈給南京博物院的137幅畫作中有5幅在1961年和1964年經兩次專家鑑定為偽作，故後來進行了處置。網上的訊息顯示，被南京博物院認定為偽作的明代畫家仇英的《江南春》圖卷在1997年被撥交給原江蘇省文物總店，後來又在2001年被人以6800元人民幣的低價買走。

據澎湃新聞報道，當年撥出文物簽字最直接的關鍵人物徐湖平時任南京博物院副院長，同時兼任銷售方江蘇省文物總店法人代表，徐湖平當時既是藏品流出的「批准者」，又是賣出者文物商店的一把手，而最關鍵的是，他與其後高調宣示收藏《江南春》圖卷的南京收藏家陸挺有着十分密切的關係。徐湖平和陸挺既是多年好友，又是同一收藏圈層核心組織的「主席」與「顧問」關係。

1997年5月8日，疑似被認定為贗品的《江南春》圖卷退出南京博物院館藏記錄。（資料圖片）

一位上海的收藏家顏明告訴澎湃新聞，他早在1999年即在陸挺家中見到被陸挺視為仇英真跡中精品的《江南春》圖卷，並得知陸挺是以16萬元人民幣的價格從江蘇省文物總店購得，時間是《江南春》圖卷剛調撥至江蘇省文物總店的第二天。這意味着當年《江南春》圖卷有可能是被錯誤認定為偽作，然後再通過定向交易方式賣出文物。

真實情況是否這樣，目前雖不能斷言，尚需等待全面、獨立的調查，但已有訊息顯示，南京博物院存在重大問題，不僅在收到龐家後人捐贈的大量文物精品後竟然毫不尊重原捐贈人的知情權和監督權，百般遮掩，吃相難看，有辱斯文，而且竟然自行將有可能是珍貴文物的捐贈品隨意處置，有違規操作、定向輸送的重大嫌疑。

目前，不僅國家文物局已經成立工作組，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查，而且江蘇省委省政府成立由紀委監委、宣傳、政法、公安、文旅、文物等部門組成的調查組。國家文物局的工作組是來自國家層面、文物領域的垂直調查，江蘇省委省政府的調查組則是包括監察、政法、公安系統在內的橫向全面調查。在現有國情背景下，兩個不同層面的工作組同時核查，有較大希望防止某個部門內部互相袒護的問題。這意味着真相已經不遠，南京博物院事件進入高潮部份。

2018年4月6日，南京博物院迎來參觀人潮。（資料圖片）

從連日來網絡輿情來看，南京博物院事件恐怕不是個例，捐贈人知情權、監督權遭到漠視與珍貴文物流失的問題有可能是常見現象。一個在網上流傳的訊息顯示，收藏家吳景洲之孫吳歡表示，其祖父在1955年捐給故宮博物院的241件珍貴文物到80年代的時候竟然只剩下170餘件，丟失60多件。另一個在網上流傳的訊息是金石家劉軍山之子劉百訓在1956年將父親集畢生精力收藏的401種、4955冊古籍善本圖書和1260種、2333件珍貴的碑帖捐贈給陝西省圖書館收藏，被當地政府部門稱讚「對於保存祖國文化遺產具有重大的意義」，不料後來劉軍山之孫劉渭在網上發現當年捐贈的藏品被拍賣，故才在申請了解捐贈品保存情況的時候發現，2333件碑帖只剩下876件。這樣的故事如果屬實，實在讓人心寒和震驚。

鴉片戰爭以來一百多年的時間，中國長期處於內憂外患狀態，文物的流失和損壞是亂世中難以避免的悲劇。然而像龐元濟那樣的收藏家，耗費大量心血，在亂世中保存文物。他們家族在1949年後既是因為當時徵集文物的氛圍又是因為一片愛國之心，將珍貴文物捐給官方的博物館或圖書館。文物部門、各地博物院、圖書館本應尊重捐贈人的知情權和監督權，本應為中華民族保存珍貴的文物。

然而南京博物院事件說明，有的博物館、圖書館、文物部門非但對捐贈人用完即棄，而且不能妥善保存文物，任由文物流失，甚至有監守自盜的嫌疑。這既是辜負捐贈人的信任，又是在嚴重破壞文物部門、博物館、圖書館的公信力。南京博物院是一次教訓，中國社會應該在全國範圍內核查文物捐贈和保存的情況，依法懲處那些失職人員和腐敗分子，努力在民主和法治框架下建立防止化公為私的監督體系。