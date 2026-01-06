曾離奇現身拍賣場　藏家將《江南春》歸還南京博物院

內地公眾號「古籍」近日披露，《江南春》圖卷寧波籍藏家朱光已從澳洲歸國，主動將這件作品移交相關部門，目前，該畫已再度入藏南京博物院庫房。



龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英 《江南春》圖卷（局部），2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（澎湃新聞）

此前報道：

收藏家後人向南京博物院捐贈仇英名畫 離奇現身拍賣行估價8800萬

南京博物院退休員工舉報前院長 涉盜竊故宮南遷文物

《澎湃新聞》報道，中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院的一件明代仇英《江南春》圖卷，突然亮相今年北京的一場藝術拍賣，估值達8800萬（人民幣，下同）。在龐萊臣曾孫女龐叔令的舉報與國家文物部門的干預下，拍賣公司對該拍品作了撤拍處理。

12月17日，南京博物院曾發佈情況通報稱，《江南春》圖卷被鑒定為偽作，已被處置。據《新華社》此前報道，1997年4月15日，南京博物院向原江蘇省文化廳提交《關於處理不夠館藏標準文物的報告》，請求「將不夠館藏標準的文物（即博物館的處理品）進行調劑，價撥給省文物總店處理」。

1997年5月8日，被認定為贗品的《江南春》圖卷退出南京博物院館藏記錄。（新華社）

原江蘇省文化廳於1997年4月21日同意調劑。1997年5月8日，被專家認定為贗品的《江南春》圖卷撥交給原江蘇省文物總店，於2001年4月16日被「顧客」以6800元價格購買，銷售清單明示為《仿仇英山水卷》。

據《澎湃新聞》調查報道，撥出文物簽字最直接的關鍵人物徐湖平時任南京博物院副院長，同時兼任銷售方江蘇省文物總店法人代表，徐湖平當時既是藏品流出的「批准者」，但同時是賣出者文物商店的一把手，而最關鍵的是，他與其後高調宣示收藏明代仇英《江南春》圖卷的南京收藏家陸挺有着十分密切的關係。

陸挺。（澎湃新聞）

上海知名收藏家顏明表示，陸挺的《江南春》圖卷其實是他以16萬元的價格從江蘇省文物總店購得，而此次「調撥」和「出售」大概率是專門為陸挺量身安排的定向交易。

另一位對南京收藏界頗為熟悉的一位藝術界資深人士介紹，其實此前陸挺因為出現資金短缺，已將仇英《江南春》圖卷在內的8件書畫作品，抵押給南京十竹齋，後因陸挺逾期無力支付本金和利息，十竹齋將8件抵押作品整體轉讓給一位寧波買家朱光。

內地公眾號「古籍」近日披露，《江南春》圖卷寧波籍藏家朱光已從澳洲歸國，主動將這件作品移交相關部門，目前，該畫已再度入藏南京博物院庫房。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

舉報人。（截圖）

2025年12月21日，一名自稱為南京博物院退休員工郭禮典的男子，實名舉報南京博物院前院長徐湖平盜竊走私故宮南遷文物，致使數以千計國寶流失、損毀，同時還涉及行賄等。《亞洲周刊》曾在微博發文透露，警方曾於2025年12月24日圍控徐湖平別墅十幾個小時後，將徐湖平夫婦及保母帶走。

據《央視新聞》，2025年12月23日，國家文物局成立工作組，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。