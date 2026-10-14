日媒曝光靖國神社合祀14名甲級戰犯內幕　學者：暴露右翼荒唐本質

日本廣播協會（NHK）11日晚播出《靖國神社秘錄——空白的戰後史》，首次公開靖國神社內部會議記錄，揭露東條英機等14名甲級戰犯合祀決策過程。經過兩年交涉，神社首次向NHK開放戰後保密檔案，包括總代會及幹部會議記錄，NHK分析文件並採訪200多人，將靖國神社如何供奉戰爭罪犯的問題置於公眾視野。



2026年8月15日，日本東京，一面日本國旗迎風飄揚，民眾前往靖國神社祭拜二戰死難者，紀念日本在二戰中投降81週年。（Reuters）

1969年曾同意合祀 同年又決定延期

據《環球時報》引述NHK披露的靖國神社內部會議記錄顯示，1969年1月總代會曾全體一致同意當年10月合祀14名甲級戰犯；但同年9月又寫明「將來應當合祀，現階段保持原樣」，全體同意延期。1970年6月，神社時任宮司築波藤麿稱要慎重考慮。

日本廣播協會（NHK）11日晚播出《靖國神社秘錄——空白的戰後史》，首次公開靖國神社內部會議記錄，揭露東條英機等14名甲級戰犯合祀決策過程。（NHK截圖）

筑波去世後，1978年9月繼任宮司松平永芳提出合祀，經總代會同意，當年10月完成合祀。值得注意的是，厚生省與神社早於1969年已形成安排但不公佈，1978年實施後直到1979年外界才知曉。

1985年時任首相中曾根康弘參拜靖國神社引起國內外軒然大波，此後日本閣僚頻繁參拜，引發中國及南韓等周邊國家強烈譴責，外交風波延續至今。

神社宮司松平永芳在1978年9月提出將14名甲級戰犯合祀。（NHK截圖）

1985年時任首相中曾根康弘參拜靖國神社，引起國內外爭議。（NHK截圖）

學者：暴露右翼荒唐本質，模糊侵略者與受害者界線

日本筑波大學名譽教授波多野澄雄稱，資料顯示神社內部並非立即全體贊成合祀，資料公開具重要意義。

《環球時報》引述遼寧大學學者陳洋稱，節目令日本右翼政客參拜靖國神社的荒唐本質暴露無遺，將甲級戰犯與陣亡者一同祭祀，模糊侵略者與戰爭受害者界限。

2026年4月21日，在日本春祭期間，首相高市早苗以「內閣總理大臣」名義，向靖國神社供奉祭品。（Reuters）

節目亦引發日本網民討論。有人質疑為何戰後幾十年仍執着供奉戰犯，批評影響日本政治；右翼則質疑NHK。靖國神社供奉14名甲級戰犯，日本政客參拜長期引發中韓不滿。

今年8月15日，首相高市早苗供奉祭祀費，防衛大臣小泉進次郎等參拜。中國外交部及國防部批駁，稱靖國神社是「戰犯神社」。