有片│揀西瓜爆口角 莽漢竟對準21歲老闆頭狂砸十幾個瓜 賠近7萬
撰文：中天新聞網
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浙江省寧波市一處夜市日前爆發離譜衝突，一名男子因挑西瓜與水果攤老闆口角，竟夥同妻子拿起西瓜狂砸老闆頭部，連砸爛10多個西瓜，最終警方介入，這對夫妻遭行政拘留並處罰款，賠償近7萬元人民幣。
連砸爛10多個西瓜
內媒《新黃河》報導，這宗事件發生在7月28日晚間8時，地點位於寧波市一處夜市，當時21歲水果攤老闆小孟正在擺攤，一名范姓顧客挑選西瓜時，因用力掐西瓜皮，在瓜皮上留下痕跡，小孟提醒「輕點挑，別把瓜掐壞了」，沒想到雙方爆發口角。爭吵過程中，范男的女兒也加入爭執，並打電話通知楊姓丈夫到場，楊男抵達後不但沒有勸架，反而直接拿起西瓜朝小孟頭部猛砸。
顧客因口角用西瓜狂砸攤主頭部▼▼▼
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根據現場畫面顯示，小孟坐在小板凳上，楊男接連拿起西瓜砸向他的頭部，短短30秒內，竟砸爛10多個西瓜，小孟沒有起身還手，西瓜汁與果肉濺滿他的全身，地面也散落大量碎西瓜。期間范女也加入攻擊，拿起攤位上的葡萄朝小孟臉部扔去。目擊民眾見狀紛紛制止，有人高喊「別打了」，也有人立即報警。
更誇張的是，楊男聽到有人報警，突然停止砸瓜，並對小孟說：
這些瓜多少錢？全給你買了！
隨後掏出幾張鈔票甩在小孟臉上，準備帶著妻子及岳父離開，但遭現場民眾攔下，警方立即趕抵逮捕楊男夫妻。事後小孟就醫，住院醫療費用超過1萬元人民幣，透過警方協調，最終小孟獲賠近7萬元人民幣。
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