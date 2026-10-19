疑與前經紀人爆發經濟糾紛　重慶網紅擺檔突遭鐵錘扑頭浴血｜有片

曾因模仿明星王源走紅的內地網紅「王扁」（本名邱順，亦有網傳為簡萬軍），10月17日晚在重慶觀音橋擺檔賣燒烤時遇襲，遭一名男子持錘狂扑頭部浴血，疑犯當場被警方制服拘捕。目前警方尚未公佈案情，但網上盛傳施襲者正是王扁的前經紀人，雙方因嚴重的經濟糾紛反目，最終在開庭前演變成流血衝突。



一名穿黑衣戴棒球帽的男子突然從後方發難，最初手持美工刀刺向王扁，刀具被周圍粉絲撥落後，竟再從褲袋掏出一個鐵錘，連續猛擊王扁頭部。（微博截圖）

王扁與兇徒糾纏約十分鐘，由天橋一邊扭打至另一邊，最終負傷逃離，現場遺下大灘血跡。（微博截圖）

先亮刀後撲錘 粉絲阻攔同告受傷

據《封面新聞》引述目擊者指，事發時王扁正在天橋上擺檔。一名穿黑衣戴棒球帽的男子突然從後方發難，最初手持美工刀刺向王扁，刀具被周圍粉絲撥落後，竟再從褲袋掏出一個鐵錘，連續猛擊王扁頭部。

現場影片可見，有粉絲試圖上前攔阻亦被打傷。王扁與兇徒糾纏約十分鐘，由天橋一邊扭打至另一邊，最終負傷逃離，現場遺下大灘血跡。疑犯隨後在附近商場被趕到的民警拘捕。

一名穿黑衣戴棒球帽的男子突然從後方發難，最初手持美工刀刺向王扁，刀具被周圍粉絲撥落後，竟再從褲袋掏出一個鐵錘，連續猛擊王扁頭部。（微博截圖）

一名穿黑衣戴棒球帽的男子突然從後方發難，最初手持美工刀刺向王扁，刀具被周圍粉絲撥落後，竟再從褲袋掏出一個鐵錘，連續猛擊王扁頭部。（微博截圖）

一名穿黑衣戴棒球帽的男子突然從後方發難，最初手持美工刀刺向王扁，刀具被周圍粉絲撥落後，竟再從褲袋掏出一個鐵錘，連續猛擊王扁頭部。（微博截圖）

傳因直播分紅及帳號歸屬反目

據多個網傳消息指，施襲男子並非明星粉絲，而是王扁的前經紀人兼前合作夥伴。兩人疑因直播分紅、帳號歸屬等經濟利益問題產生嚴重分歧，更傳出雙方原定於事發三日後對簿公堂，矛盾在庭前極速激化。

此外，亦有網民討論指，該名男子曾實名舉報王扁涉嫌偷稅漏稅。不過，上述身份與動機目前僅屬網傳，未獲官方證實，須以警方最終調查結果為準。

退網不足半月 轉戰街頭擺檔

王扁去年憑模仿王源極速漲粉，但因其刻意蹭熱度引發極大爭議，多個帳號被封。今年10月5日，他身穿外賣服拍片宣佈退網。

王扁去年憑模仿王源極速漲粉，但因其刻意蹭熱度引發極大爭議，多個帳號被封。今年10月5日，他身穿外賣服拍片宣佈退網。（微博截圖）

事發時他在觀音橋擺檔僅約一周，因粉絲聚集影響交通，事發前曾有城管到場指「有人投訴交通受影響」。王扁送院救治後，具體傷情仍有待公佈。