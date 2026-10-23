西藏7級地震｜無人機高空勘災圖曝光　搜救隊挨戶敲門喊｢有人嗎｣

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。截至10月23日下午1時，地震已造成16人遇難，76人受傷。



地震發生後，西部戰區空軍緊急派出一架無人機赴西藏那曲震區勘察災情，實時傳遞災情動態，為地面部隊精準搜救提供情報依據。在災區巴青縣崗切鄉，消防搜救人員手持手電筒，在房屋牆體垮塌、碎石遍地的震央區域，挨家挨戶敲門摸排，一聲聲呼喊「有人嗎」，擔心有被掩埋的災民得不到及時救助。



西部戰區空軍派出一架無人機赴西藏那曲震區勘察災情。（央視新聞）

西部戰區空軍派出一架無人機赴西藏那曲震區勘察災情。（央視新聞）

巴青縣瑪如鄉格隆改村的臨時安置點。（新華社）

地震發生後，救援部隊正在全力開展搶險搜救、傷員救治等各項抗震救災工作。（西藏日報）

綜合央視新聞和西藏日報消息，地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動搶險救災應急響應機制。今日凌晨零時許，西部戰區空軍某部一架無人機，率先飛抵震區上空展開空中勘查。

地震發生後，西部戰區空軍派無人機赴西藏那曲震區勘察災情。（央視新聞）

巴青縣瑪如鄉扎若改村搭建的應急帳篷（新華社）

巴青縣瑪如鄉格隆改村群眾在搭建應急帳篷。（新華社）

無人機從高空仔細俯瞰震中附近的冷達村、孜木咔村及隆慶村。村落內部分房屋牆體大幅垮塌，瓦礫碎石散落滿地，道路局部受阻，有村民被瓦礫掩埋。無人機全面掌握受災情況，為指揮部搭起「空中支援通道」，為指揮部搭起的「空中支援通道」，實時傳遞災情動態，為地面部隊精準搜救提供情報依據。目前，無人機仍在震區上空持續巡航，實施全天候動態監控。

一支由110名消防員、25輛車輛及4隻搜救犬組成的消防救援隊伍，抵達受災嚴重的巴青縣崗切鄉搜救生還者。由於擔心有被掩埋的災民得不到及時救助，消防搜救人員手持手電筒，在滿地碎石瓦礫的災區，挨家挨戶敲門摸排，高聲呼喊「有人嗎、有沒有人」。

消防搜救人員手持手電筒，在房屋墙体垮塌、碎石遍地的震中区域，挨家挨戶敲門摸排。（西藏消防）

同時，西藏軍區與武警西藏總隊深夜出動20餘台車輛、300餘名官兵，以摩托化機動方式冒險奔赴災區。凌晨3時許，那曲軍分區官兵抵達瑪如鄉扎若改村，立即勘查倒塌現場，並在背風處搭設帳篷、開設臨時餐食供應點，為受災村民送上餐食與防寒保障。

地震發生後，救援部隊全力開展搶險搜救、傷員救治等各項抗震救災工作。（西藏日報）

地震發生後，救援部隊全力開展搶險搜救、傷員救治等各項抗震救災工作。（西藏日報）

地震發生後，救援部隊全力開展搶險搜救、傷員救治等各項抗震救災工作。（西藏日報）

地震發生後，救援部隊全力開展搶險搜救、傷員救治等各項抗震救災工作。（西藏日報）

地震發生後，救援部隊全力開展搶險搜救、傷員救治等各項抗震救災工作。（西藏日報）

那曲巴青震區部分房屋牆體在震後垮塌。（西藏日報）

武警那曲支隊官兵攜帶破拆、搜救與醫療裝備深入瑪如鄉居民區排查搜救，爭取時間內疏通通道；武警西藏總隊醫院野戰醫療分隊及救護車隊亦已集結完畢，配齊急救藥械，隨時赴前線支援傷員救治。

截至今日中午12時，當地已記錄到餘震達501次，其中3.0級以下474次，3.0級及以上27次，包括5次4.0至4.9級餘震，目前最大餘震為4.3級。

那曲軍分區官兵組織人員連夜搭設帳篷。（西部戰區）

地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動搶險救災應急響應機制。（西部戰區）

地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動搶險救災應急響應機制。（西部戰區）

地震發生後，西部戰區聯指中心迅速啟動搶險救災應急響應機制。（西部戰區）

氣象部門預測，未來3天巴青縣崗切鄉、瑪如鄉及周邊區域多雲，午後易有短時陣雪，伴隨7級左右大風。高海拔陰坡路面極易積雪結冰形成暗冰，為後續搶險搜救與物資運輸帶來極大挑戰。