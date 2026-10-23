中國造船業持續領跑　拿下全球81%新單　LNG運輸船訂單排到2031年

10月23日，工業和信息化部發布2026年1月至9月全國船舶工業統計數據。數據顯示，造船業三大指標持續全球領跑，中國造船繼續佔據全球市場主導地位。



據《央視新聞》報道，造船業三大指標，即造船完工量、新接訂單量、手持訂單量。最新數據顯示，2026年1月至9月，中國造船完工量5805萬載重噸，同比增長50.7%；新接訂單量17529萬載重噸，同比增長163.2%；截至9月底，手持訂單量39913萬載重噸，同比增長64.8%。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別佔全球市場份額的63.6%、81.8%和72.4%。

中國造船業三大指標持續領跑，拿下全球81%新單。（央視新聞）

三大指標全球斷層領跑：綠色船舶接單市佔突破74%

中國船舶工業行業協會副會長李彥慶表示，1月至9月，新接訂單、完工量和手持訂單量都大幅度增長。同時，交付速度非常快，「許多船型都是提前一個月、兩個月交付的，發揮了製造業規模優勢去承接訂單。」

中國造船業三大指標持續領跑，拿下全球81%新單。（央視新聞）

李彥慶進一步表示，船舶綠色轉型也跑出了加速度。中國新接綠色動力船舶訂單國際市場份額達74.1%，比1月至6月提高5.7個百分點。「全球綠色船舶份額超三分之二都落戶在中國。我們上半年就已經超過去年全年接單量，整個經濟效益會有一個大的躍升，甚至超過歷史最高峰，將對工業經濟增長作出積極貢獻。」

從量大到含金量拉滿：超大型貨櫃船與LNG船交期排至2031

報道指出，如今中國造船業的訂單，不只是量大，含金量更是拉滿。以24000箱超大型集裝箱船為例，船長接近400米，甲板相當於3.5個標準足球場，造一艘要消耗5萬噸鋼材。一艘巨輪背後是一整條龐大產業鏈的實力：全船上千萬個零部件，聯動200多家配套供應商，覆蓋鋼鐵、電氣、機械等幾十個工業門類。

中國造船業三大指標持續領跑，拿下全球81%新單。（央視新聞）

LNG液化天然氣運輸船代表造船行業頂尖難度，在運輸液化天然氣的過程中，它的液貨艙要保持零下163℃的超低溫，且不能有一絲一毫的泄漏。整條船可以運送17.4萬立方米的液化天然氣，可以滿足330萬個家庭一個月的用氣量。全球最大的27.1萬立方米LNG船訂單，滬東中華拿下24艘，訂單交付期已經排到2031年。

中船集團滬東中華總經理助理、營銷部部長王佳穎表示，現在基本上可以做到每個月交付一條17萬立方米LNG運輸船，訂單最晚的交期已經排到了2031年。「我們有24條手持訂單，今年首船已經開工，預計從2028年年初開始陸續交付。」

9月3日，在江蘇揚子鑫福造船有限公司，拖輪協助建造編號為X1550的24000標箱超大型雙燃料集裝箱船開展出塢作業。（新華社）

10800車位海上「巨無霸」提前9個月交付

除了液化天然氣運輸船，主流商船訂單同樣火熱。1月至9月期間，中國承接了144艘超大型原油運輸船訂單，佔全球市場份額的85.5%;萬箱級以上集裝箱船新接94艘，佔全球市場份額的82.7%;伴隨國內汽車出口蓬勃發展，汽車運輸船訂單迎來爆發，新接71艘，佔全球市場份額97.2%，訂單量同比增長766%。中船廣船國際黨委副書記周旭輝介紹，「我們剛剛交付了一艘10800輛車的汽車運輸船，比合同期早了9個月。」