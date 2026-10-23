西藏7級地震｜羌塘地塊能量釋放餘震多　專家：為一次拉張型破裂

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。截至10月23日下午1時，地震已造成16人遇難，76人受傷。



中國地震台網中心組織專家研究稱此次地震為一次「拉張型破裂」，屬於青藏高原「羌塘地塊」的一次能量釋放。專家指出，原震區及附近地區未來數日仍有發生有感地震的可能。



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據中國地震台網測定，10月22日22時33分在西藏那曲市巴青縣（北緯32.4度，東經93.79度）發生7.0級地震，震源深度10公里。截至2026年10月23日9時，共記錄到3.0級及以上餘震23次，其中3.0-3.9級地震18次，4.0-4.9級地震5次，最大餘震4.3級。

專家分析，巴青7.0級地震震中位於青藏高原的羌塘地塊內部，距離地震最近的斷層為巴青-類烏齊斷裂，距離約2公里。

專家解釋，印度板塊與歐亞板塊的碰撞，導致青藏高原隆升、地殼縮短增厚及廣泛變形，這是控制中國大陸西部構造變形的主要動力機制。青藏高原內部同時受到南北向的「擠壓」和東西向的「拉張」作用，因而發育出兩種典型的斷裂帶。震源機制結果顯示，今次巴青地震正是一次「拉張型破裂」，與該區域的構造特徵基本吻合。

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周邊200公里過往未曾錄得7級地震

官方數據顯示，自1900年以來，羌塘地塊共發生過6次7級以上地震（包含今次），其中最大規模為1997年11月西藏雙湖的7.5級地震。

值得注意的是，在今次巴青7.0級地震震央周邊200公里範圍內，過往從未發生過7級以上地震，歷史上僅錄得9次6級以上地震，空間距離最近的一次已是1994年的青海雜多6.3級地震。因此，專家將今次地震定性為羌塘地塊的一次顯著能量釋放。

根據區域構造特徵、歷史地震活動水平、序列特點及地球物理觀測等綜合分析認為，原震區及附近地區近幾日仍存在發生有感地震的可能。