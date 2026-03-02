太子集團在台33輛超級豪車遭拍賣　限量版法拉利以1.35億台幣成交

「太子集團」名下在台灣的33輛超級豪車3月2日全數公開拍賣，9500萬元（新台幣，下同，約2400萬港元）起拍，身為現場第1標的「山豬王」Bugatti Chiron Sport超跑最終慘流標，但法拉利Ferrari Monza SP2特製限量版，則以1.35億（約3300萬港元）成交，成為今日「標王」。



現場從上午10點半開始正式拍賣，合計266組買家競拍，入場前得先繳50萬保證金，得標者須在當日下午2時前繳清全額款項，並在完成過戶手續後，方可提領車輛，而拍賣才開始半小時就成功拍出10輛。

點擊瀏覽太子集團被拍賣的豪車：

+ 4

現場另一受矚目焦點，曾在北美拍賣會上以高達台幣近2億元（約5000萬港元）成交，現場「4大神獸」之一的淺黃色「保時捷918Spyder」，以5600萬（約1400萬港元）拍定，第1輛登場的車，第19標的「Porsche911GT3RS」以1120萬元（約280萬港元）拍定，「Porsche911Dakar」則以1430萬（約350萬港元）拍定。

其餘豪車的「成交價」也不低，第4號（指排第4登場拍賣）車第22標660萬（約160萬港元）拍定、5號車第23標以610萬（約150萬港元）拍定，6號車第24標以1260萬（約310萬港元）拍定，19號1120萬（約280萬港元）、20號1430萬（約350萬港元）、24號1260萬（約310萬港元）、4號1005萬（約250萬港元）。

最後除了山豬王超跑流標以外，還有起拍210萬（約52萬港元）的2號豪車跟6400萬（約1600萬港元）起拍的3號豪車流標。

台灣法務部長鄭銘謙致詞時表示，此次活動不僅是一場拍賣，更是政府展現打擊詐欺犯罪堅定決心，及法務部所屬檢察、調查與行政執行機關，協同警政系統緊密合作展現執法成果的重要里程碑，同時也是台美雙方共同打擊犯罪的成功案例。

【延伸閱讀】中國18歲獲救豬仔揭緬甸詐騙園駭人酷刑 銬在柱子暴曬 針插手指（點擊放大瀏覽）

+ 8

延伸閲讀：

影/駕駛台北美國學校外停車格才起步就撞人！女騎士慘摔右腿骨折

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】