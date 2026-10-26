大熊貓「冉冉」將赴比利時　接替「好好」延續11年熊貓情

據《央視新聞》，10月26日，中國野生動物保護協會發佈消息，指根據中國野生動物保護協會與比利時天堂公園2026年9月簽訂的《關於開展大熊貓保護研究合作的補充協議》，來自中國大熊貓保護研究中心的大熊貓「冉冉」，將赴比利時延續此前合作項目。



2025年底，旅居比利時11年的雌性大熊貓「好好」因反覆出現中度腹水症狀提前回國，為繼續延續中比友好「熊貓情」，經友好協商，雙方就中方向比方增補一隻成年雌性大熊貓事宜達成一致，並簽訂補充協議。根據補充協議，中方將向比方提供一隻人工繁育、身體健康的成年雌性大熊貓，繼續參加2014年2月啟動的中比大熊貓保護合作項目。

目前有關合作單位正保持密切溝通，共同落實「冉冉」飼養管理相關安排，做好赴比利時前的各項準備工作。冉冉2017年5月31日出生，譜系號1062。

大熊貓「冉冉」。（央視新聞）

2026年是中國與比利時建交55周年。此次增補大熊貓「冉冉」，是中比雙方深化保護合作的重要舉措。一直以來，中比兩國持續深化大熊貓保護研究合作，在大熊貓飼養繁育、疾病防控、公眾教育和科學研究等領域，取得積極成效，為增進兩國人民友誼、推動全球生物多樣性保護作出了貢獻。

後續中方將繼續秉持保護優先、合作互利的原則，與比方一道，紮實做好大熊貓飼養護理與科研工作，切實保障旅外大熊貓的福利與健康，持續豐富中比務實合作的內涵，推動中比野生動物保護事業發展取得新成效。