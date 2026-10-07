內地男輕信中獎9000萬赴北京兌獎　失聯3個月後被發現在內蒙放羊

北京警方近日接到一名男子報警，稱其哥哥趙某來京後失聯3個月，家人十分擔憂，懷疑他遭遇意外。警方調查後發現，趙某原來輕信網絡高額中獎9000多萬元（人民幣，下同）的騙局，專程前往北京兌獎，其後更被中介介紹到內蒙古赤峰放羊，最終在翁牛特旗被尋回，平安與家人團聚。



北京警方近日接到一名男子報警，稱其哥哥趙某來京後失聯3個月。（都市快報）

誤墮騙局奔赴北京 男子火車站失聯後被轉介草原放羊

據《都市快報》，警方接報後展開調查，發現趙某此前輕信網絡上一個聲稱中獎9000多萬元的騙局，為此專程來到北京想要兌獎。民警其後幫他安排好返鄉行程，不料趙某在北京西站再次脫離警方視線與協助，不知所終。

順著線索追查，民警找到一名中介，獲悉中介已將趙某介紹到內蒙古赤峰放羊。專案組隨即跨越北京、內蒙古兩地追查，趕到赤峰後，卻僅找到趙某遺落的身份證。

趙某此前輕信網絡上一個聲稱中獎9000多萬元的騙局，為此專程來到北京想要兌獎。（都市快報）

警方走訪百餘牧民 驅車千餘公里終尋回

民警其後走訪百餘名牧民，驅車千餘公里，最終在翁牛特旗找到了趙某。原來趙某毫無放羊經驗，途中獨自離開，不慎丟失手機並迷失方向，最終餓暈在路邊，被好心村民救下收留。他之後留在當地務農，並非遭遇不測。

民警其後走訪百餘名牧民群眾，驅車千餘公里，最終在翁牛特旗找到了趙某。（都市快報）

目前民警已確認趙某平安，並護送他與家人團聚。（都市快報）

失聯三個月，最終證實是一場虛驚。目前民警已確認趙某平安，並護送他與家人團聚。