福建艦服役滿一年　配齊航母五件套　專家曾評｢最理想母港在台灣｣

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦今日（11月5日）入列一周年。福建艦去年在海南三亞正式加入海軍戰鬥序列，舷號「18」，滿載排水量達到8萬餘噸。福建艦入列海軍令中國海軍進入三航母時代。過去一年，福建艦完成入列後首次海上實兵訓練，並多次航經台灣海峽、開展跨海區試驗訓練，持續驗證艦載機與航母配合及編隊作戰能力。



2025年，殲-35在福建艦首次成功阻攔着艦和彈射起飛。（人民空軍）

據《央視新聞》報道，福建艦入列不足半個月，便與多艘艦艇組成航母編隊，完成首次海上實兵訓練。中國軍號2025年11月18日公布的報道顯示，參訓編隊包括福建艦、延安艦、通遼艦等艦艇，訓練科目涵蓋編隊航行、艦機聯合搜救及艦載機起降。

其間，殲-35、殲-15T、殲-15DT及空警-600等多型艦載機，先後完成多架次彈射起飛及着艦訓練，檢驗電磁彈射、回收及甲板作業能力。在聯合搜救科目中，編隊則按指揮所下達的突發情況處置指令，協調艦艇與飛機完成救援，演練應急處置流程。

福建艦在海南三亞入列 習近平登艦視察 中國正式進入三航母時代

去年12月北上通過台海 今年6月再度過航

福建艦入列後，曾有內地軍事專家表示「最理想母港是台灣」。福建艦的跨海區航行，亦受到台灣方面關注。2025年12月16日，福建艦北上通過台灣海峽。台灣軍方其後公布監控影像，這是福建艦入列後首次被公開通報航經台海。

「福建艦」2025年12月16日航經台灣海峽。（台灣軍方）

今年1月29日，大陸國防部發言人蔣斌回應相關問題時表示，福建艦入列以來，各項試驗訓練均按計劃推進，正朝形成編隊體系作戰能力的目標邁進。

6月23日，台灣軍方再次通報福建艦航經台灣海峽，稱運用聯合情報、監視及偵察手段掌握其動態，並公開航拍畫面。當時，台軍正進行自6月22日起、為期五天的「立即備戰操演」。大陸國防部發言人張曉剛則在6月25日在例行記者會上回應，這是福建艦開展的例行訓練，「今後我們還會繼續組織」。

據央視今年4月報道，福建艦入列後曾多次穿越台灣海峽，在東海、南海等海域開展跨海區科研試驗及訓練。央視今日的一周年報道亦提到，福建艦一年內往返南海、東海及黃海，持續推進跨海區試驗訓練。

海軍新聞發言人冷國偉在福建艦入列後曾解釋，艦上不少設備和技術屬首次實際運用，因此仍須深入開展試驗驗證，檢查平台系統穩定性，並安排艦機適配及編隊體系訓練，逐步強化實戰能力。另外，綜合戰備需要、港口條件、保障能力及任務特點等因素，福建艦常駐地為三亞軍港。

常規動力配電磁彈射 艦載機涵蓋預警、電子戰及反潛

據央視介紹，福建艦由中國完全自主設計建造，採用平直通長飛行甲板，配備電磁彈射及阻攔裝置，是全球首艘採用常規動力與電磁彈射技術的航空母艦。與遼寧艦、山東艦採用的滑躍起飛方式相比，電磁彈射是福建艦的主要技術特點之一，艦載機完成彈射起飛只需約兩秒。

艦載航空裝備方面，央視以軍迷所稱的「航母五件套」，概括殲-35隱身艦載機、殲-15T彈射艦載機、空警-600固定翼艦載預警機、殲-15DT電子戰飛機及反潛直升機，分別承擔制空與打擊、預警指揮、電子戰、反潛及搜救等任務。

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2022年下水 2025年正式入列

回顧建造及試驗歷程，福建艦於2022年6月17日下水命名，同年9月按計劃開展繫泊試驗；2024年5月1日首次出海試航，歷時八天，完成動力、電力等系統設備測試。

2025年9月22日，官方公布殲-15T、殲-35及空警-600已在福建艦完成首次彈射起飛及着艦訓練。同年11月5日，福建艦在海南三亞某軍港正式入列。

中國另外兩艘航母遼寧艦及山東艦分別於2012年9月25日、2019年12月17日入列。福建艦加入後，中國海軍的航母建設由滑躍起飛進一步跨入電磁彈射階段。