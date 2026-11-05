延安大學副教授投湖自盡遺書舉報校方　陝西宣布成立聯合調查組

綜合內媒報道，網傳近日延安大學一名54歲的副教授白保國投湖自盡，疑似其絕筆信中稱，延安大學存在「一刀切設置橫向科研經費」、「在編人員吃空餉」等問題。據《南方都市報》消息，校方證實白保國老師確已離世，正在核實網傳信件內容。



陝西省教育廳宣佈成立聯合調查組，全面調查覈實相關情況。陝西省教育廳11月4日晚發布通報稱，對延安大學一名白姓教師不幸離世深感痛惜。針對網絡關注的相關問題，教育廳已會同有關方面成立聯合調查組，正展開全面調查覈實，並將依法依規處理。



白保國。（微博）

據此前報道，延安大學魯迅藝術學院官網顯示，白保國為該學院副教授，主教課程為鋼琴、應用鋼琴。其畢業於武漢音樂學院，是中國音樂家協會會員、延安市音樂家協會副主席、中國音樂家協會社會藝術水平考級考官。白保國深耕鋼琴教學領域三十餘年，長期致力於鋼琴、應用鋼琴教學體系的研究與實踐，教學成效顯著。

白保國。（截圖）

死控校方考核制度不合理

疑似白保國留下的遺書顯示，2025年9月，他被學校告知，因連續兩個聘期未完成考核指標，其面臨降級或轉聘處理。遺書中，白保國提到現行聘期考核制度不合理，如設置橫向科研經費到賬額度、論文發表數量硬性指標。

他寫道，在實際執行中，絕大部分教師為完成上述考核指標自籌資金，「通過合作公司轉賬至學校，再由學校財務渠道將資金回流至本人，配套不實賬務材料完成橫向經費任務」。

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該信件在網上流傳，有網民呼籲嚴查：「得多絕望，才會選擇自殺！必須嚴查！」「用生命揭開了橫向課題大規模造假的冰山一角。」「現在高校的考核制度是對科研和教學的雙摧毀。」「橫向亂象，非得弄出人命來才能引起重視嗎？」

也有人表示有類似經歷：「我姐也是這樣，被逼的沒法，每年都只能去借錢先完成任務，再到處找發票，完了報銷下來再給還錢，唉。」

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