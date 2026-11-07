學生在校圍觀拍照竟遭保安拖拽致骨折　湖北師大：移送檢察審查

近日，一則「湖北師範大學學生自述在校內遭保安拖拽致骨折住院」的消息在網絡流傳，引發關注。



學生在校內因拍照而被保安控制的情況：

11月6日晚，湖北師範大學官網發布情況通報：

近日，網傳「一學生自述在校內遭保安拖拽致骨折住院」，經調查，現將有關情況通報如下：

2026年7月7日，公安機關在我校執行公務時，學生趙某富對工作區域拍照，保衛處工作人員勸阻，過程中發生肢體接觸，導致其右手第5掌骨遠端骨折（輕傷二級）。公安機關已立案。

事發後，學校相關部門負責人和相關老師第一時間將該生送醫治療、安撫情緒、通知家屬、墊付醫藥費、引導進行傷殘鑑定。

9月29日，經公安機關調解，該生與涉事保衛處工作人員簽訂諒解協議。

目前，該案已偵查終結，移送檢察機關審查起訴。學校將一如既往關心該生，支持其康復治療。學校待司法機關裁定後，將對涉事人員依法依規依紀嚴肅處理。



一則「湖北師範大學學生自述在校內遭保安拖拽致骨折住院」的消息在網絡流傳，校方發布情況通報。（湖北師範大學官網擷圖）

據媒體11月6日報道，湖北師範大學學生小趙稱，今年7月7日上午自己出門買早餐時，路過樓下公共區域看到多人圍着，出於好奇，他掏出手機拍了一張照片，結果被學校保安控制，過程中導致其骨折。

受傷後，小趙被送醫治療，司法鑑定為輕傷二級，當地警方已刑事立案。

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