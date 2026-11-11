陸客申請赴台被逼簽「兩岸互不隸屬」文件　國台辦狠批政治操弄

近日，一名大陸網民稱，申請赴台旅遊時被要求補交刪去「中國台灣」字樣的訂房單，並另行書寫「兩岸互不隸屬」等內容。國台辦發言人張晗今日（11月11日）回應稱，民進黨當局一再為兩岸旅遊及各領域交流設限，批評有關做法是「別有用心的政治操弄」。



據台媒《中天新聞網》，一名大陸網民日前在社群平台Threads貼出申請來台觀光入境許可的系統補件截圖，顯示因酒店訂房單出現「中國台灣」字樣，遭內政部移民署要求重新提供去除矮化文字的預訂單，更被要求須另外手寫並簽署「尊重台灣為主權獨立之國家、兩岸互不隸屬」等文字。該網民無奈直言：「旅個行要這樣嗎？」並坦言「又不是沒別的地方去，這也不是非要去的地方」。

11日上午的國台辦例行新聞發布會上，有記者提及該事件，亦引述台灣內政部門表示，審查大陸居民赴台觀光申請時，若發現違反「對等尊嚴」等相關言行，將不予許可，並詢問上述要求會否影響兩岸觀光交流。

對此，張晗回應表示，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分」。她批評民進黨當局堅持「台獨」分裂立場，阻撓兩岸旅遊及各領域交流，並稱兩岸同胞走近走親的願望及交流合作的大勢不可阻擋，「任何開歷史倒車、逆潮流而動的行徑，都必遭民意反噬」。

國台辦發言人張晗。（台海時刻）

蔡英文2021年提「四個堅持」 國台辦批「兩國論」

「兩岸互不隸屬」的表述過去已多次引發大陸國台辦狠批。據中央社報道，時任台灣領導人蔡英文於2021年10月10日發表「雙十」講話時，提出「四個堅持」，其中包括「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並稱四項主張是台灣人民的底線及最大公約數。

國台辦發言人馬曉光同月13日在例行發布會上回應稱，兩岸關係並非「國與國」關係，批評所謂「互不隸屬」是在販賣「兩國論」，並重申大陸與台灣同屬一個中國的立場。

賴清德就職及「雙十」演說重申 陸方稱「新兩國論」

2024年5月20日，賴清德在就職演說中同樣提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。國台辦發言人陳斌華翌日回應時，將「兩岸互不隸屬」等表述列為批評重點，形容整篇講話是「台獨自白」。

10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

同年10月10日，賴清德在上任後首次「雙十」演說中再次重申上述立場，並稱「中華人民共和國無權代表台灣」。據新華社報道，陳斌華當日回應指，賴清德繼續鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，批評其言論加劇兩岸緊張局勢。

去年「團結十講」、今年就職兩周年再提及

2025年6月22日，賴清德展開「團結國家十講」，首場以「國家」為題，再次談及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。國台辦翌日回應，批評其曲解歷史、煽動兩岸對立對抗。

今年5月20日，賴清德在執政兩周年談話及接受媒體提問時，再稱「互不隸屬」是「鐵一般的事實」，並表示「九二共識」無法解決兩岸問題。陳斌華同日就相關講話回應，批評賴清德宣揚「主權獨立」、「互不隸屬」等主張，升高兩岸對立，破壞台海和平穩定。