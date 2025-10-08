賴清德宣揚「兩岸互不隸屬」　國台辦正告：統一必勝「台獨」必亡

台灣的賴清德日前接受美媒訪問時，再度宣揚「兩岸互不隸屬」的「新兩國論」，並稱大陸軍事演習破壞「印太」區域和平穩定。對此，國台辦發言人陳斌華在周三（10月8日）舉行的例行記者會上，正告賴清德和台灣當局，「統一必勝，台獨必亡。」



國台辦發言人陳斌華。（國台辦）

陳斌華說，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓噪「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在蒙騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。

陳斌華指，賴清德上台一年多來，違背島內主流民意，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動「反中抗中」，持續升高兩岸對立對抗、加劇台海緊張局勢，窮兵黷武、「備戰謀獨」，把台灣推向兵兇戰危的險境。與此同時，無原則媚外、無底線賣台，大肆揮霍民脂民膏，對外部勢力賣身投靠、輸誠跪舔，任由外部勢力予取予求，嚴重損害台灣企業、民眾的切身利益，不惜葬送台灣經濟命脈和發展前景。

賴清德接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪。（台灣總統府）

陳斌華強調，台灣是中國領土的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。我們珍愛和平，但決不容忍「台獨」分裂，決不坐視「台獨」勢力賣台毀台。我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來幹涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。

陳斌華正告賴清德及台灣當局，統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武謀獨」加速滅亡。凡是倚仗外部勢力的行徑都將自取其辱，凡是背叛民族的罪人都將遭到正義審判，凡是分裂祖國的圖謀都將遭到堅決反制。統一必勝，「台獨」必亡。賴清德、「台獨」勢力不過是撼樹蚍蜉，終將被掃入歷史的垃圾堆。