台海有戰事｜賴清德雙十演講　為什麽不再提「兩岸互不隸屬」

10月10日，賴清德發表上任後的第二個「雙十」演說，通篇未提「兩岸互不隸屬」。是這位台灣領導人突發統一之念，放棄了「兩岸互不隸屬」，或突然認識到「兩岸互不隸屬」既違背歷史，又有悖現實，又沒有未來出路了嗎？ 顯然不是。



在演講中，賴清德繼續「陰陽」中國大陸，把中國大陸的崛起和維護國家主權、安全與發展利益，推進完成國家統一與維護世界與區域和平與發展的努力，隱喻化為二戰時日本等法西斯侵略者的野心。與此同時，對日本侵略東亞各國和殖民台灣的歷史以及美國近些年在區域製造的衝突卻只字未提。賴清德稱「二戰歷史殷鑒不遠，當年侵略者的野心，造成生靈塗炭，而當前，威權主義持續擴張，國際秩序又遭遇嚴峻挑戰，台海、東海、南海的區域秩序，乃至於整個第一島鏈的安全，都正受到嚴重的威脅。」

對二戰歷史文件和2758號決議，賴清德也繼續耍賴稱「期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件」。他在演講中還倒打一耙，要求中國大陸「放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。」和不久前以諾貝爾和平獎為誘餌，哀求美國總統特朗普讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊如出一轍。

賴清德在演講中還宣示今年底台灣將提出國防特別預算；明年台灣的國防預算，按照北約標準將超過GDP的3%；並且會在2030年前達到台灣GDP的5%。

賴清德在演講中用「展現守護國家的決心」來解釋增加國防預算的原因，並且提出了加速打造「台灣之盾（T-Dome）」，建構台灣分層防御、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，加強引進、結合高科技及AI技術，建構智慧化防御作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能，加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈等三大目標。

賴清德在演講中還提出要強化軍民之間的協作能力，加強民力訓練、能源、醫療、資通網絡、金融等韌性，全面提升對各項危機的應變能力。要求將涵蓋各種天災、甚至軍事侵略等極端情境應對策略的《台灣全民安全指引》手冊，推廣到家家戶戶。

另外，在「深化國際經貿合作，佈局全球」部分，賴清德還闡述他的政府和英美等國在強化經濟合作方面的努力。

賴清德在演講中確實沒有提及「兩岸互不隸屬」，也沒有重彈他的「和平四大支柱行動方案」，即第一，強化國防力量，展現自我防衛的決心；第二，建構經濟安全，降低對中國的經濟依賴，並跟民主國家簽署貿易協議，加入區域經濟，提升彼此的經濟韌性；第三，和「民主國家」強化夥伴關係，加強跟各國的國防合作，讓「民主陣營」共同發揮嚇阻力量；第四，在平等基礎上與對岸溝通。但所有與兩岸關係及國際關係有關的論述，無一不是在「兩岸互不隸屬」的對抗性框架下發揮，更是「和平四大支柱行動方案」的具體化。

賴當局有關人士在解讀賴清德「雙十演講」時說，不提「兩岸互不隸屬」，恰恰意味着「兩岸互不隸屬」，「世界的台灣」早已是台灣社會最大共識，台灣將以「四個堅持」和「和平四大支柱行動方案」為基礎，捍衛和平、面向國際，自信展現民主台灣的主體性。此一論是為賴清德辯護，擔心賴清德因未在演講中重申「兩岸互不隸屬」導致在台獨中的支持度流失，卻一針見血，意外曝出了賴清德帶有機會主義色彩的台獨本質。

特朗普二進白宮後，中美關係雖然摩擦不斷，但總體而言，在習近平和特朗普兩位最高領導人的掌舵下，並沒有鬧到不可開交的地步。相反，兩國官方卻一邊互相鬥法，一邊達成了許多重要共識。習近平和特朗普將可能於本月底在韓國會面。特朗普也已經答應訪問中國。而同一時期，對於台灣，特朗普卻從沒說過好聽話。為和習近平見面，特朗普否決了賴清德過境美國的外訪行程，還摁下了一筆對台軍售。拜登任內至少四次說過如果台海爆發衝突，美國會軍事介入。這樣的話，特朗普一句沒有說過，他念念不忘的只有台積電。

特朗普信奉實力政治，喜歡通過保持和大國領導人的彈性關係以取得外交成果。他沒有傳統政治人物的地緣政治觀念，對意識形態也不感興趣。他是一個「商人總統」，更喜歡交易而非打仗。他說過，和中國這個「書桌」相比，台灣只是一個「筆尖」。特朗普對保衛台灣完全不感興趣，在特朗普眼裏台灣只是一個榨取對象，一個「偷走了美國晶片的小偷」，根本不可能為台灣投入任何資源。與此同時，隨着中國國家實力的提升和距離第二個百年目標越來越近，推進完成國家統一的步伐也越來越緊湊有力。

在特朗普對台政策陰晴不定視台灣為無用無物，中國大陸加緊進行統一準備視台灣為囊中之物，中美兩國又在為領導人會面做準備的情況下，作為在談判桌外緊張觀察的賴清德只能暫時收起「兩岸互不隸屬」，以免遭到美方呵斥，遭到中國大陸打擊。暫時不喊「兩岸互不隸屬」，一點都不影響賴清德的台獨本質，反而暴露了他的機會主義台獨面目。