中國網紅孟加拉貧民窟拍片謊稱新德里　印外交部促當局嚴懲

近日多名中國網紅被揭發在孟加拉首都達卡（Dhaka）的貧民窟取景直播，卻在片中謊稱所在地為印度新德里（New Delhi），刻意渲染貧窮、衛生惡劣與飲食習慣等負面景象以醜化印度形象。

11月10日，印度外交部回應，指蓄意扭曲國家形象及散布虛假資訊只會損害造謠者聲譽，敦促有關當局採取行動。



孟加拉「曙光日報」（Prothom Alo）報道，達卡居民估計，近幾個月約有150名中國人持手機四處拍攝，甚至擅闖民居拍片，令當地居民不堪其擾。拍片者將孟加拉落後地區的街景，謊稱是印度新德里，並以負面方式陳述所謂「印度的」生活條件、衛生狀況、飲食習慣、貧困情形等。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）。（X@MEAIndia）

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）指事件「令人遺憾」，並證實已掌握相關影片，痛批有外國勢力將達卡描述為新德里，蓄意扭曲任何國家形象與及散布虛假資訊的行為，只會損害造謠者及其幕後黑手的聲譽，促請有關當局採取行動嚴懲。