館長被爆料2次叫助理「陪睡妻子」怒提告 　檢方查證非造假不起訴

台灣網紅「館長」陳之漢去年底被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部前員工李慶元開FB直播爆料，館長曾要求助理「小偉」傳送下體照給他，供館長及「館嫂」房事助興，還曾兩度要求小偉跟「館嫂」睡。經陳之漢提告妨害名譽，新北地檢署調查後，認李慶元的說法有證據可供佐證，最終處分不起訴。



據《鏡週刊》報導，陳之漢指控，綽號「大師兄」的李慶元2025年11月在新北市板橋區以FB直播，公開稱他曾要求「小偉」與妻發生性行為；此外，李慶元2026年1月接受專訪、2025年12月赴泰國受訪時，發表涉及陳之漢霸凌、害死更生人士等言論，涉嫌妨害名譽。

台灣網紅「館長」陳之漢（Facebook@飆捍）

有證人、也有非AI證據

案件調查期間，關鍵證人「小偉」不僅出庭說明經過，也提供相關證據，經檢察官認定證據並非AI影片，無造假疑慮。

根據不起訴書指出，小偉證稱，曾向李慶元提及館長要求他與館長妻子發生性行為，並表示自己並未請李慶元替他直播。

為澄清館長指控才開直播

小偉也說，陳之漢2025年11月14日19時許先開直播提到此事，說「我跟李慶元、總監誣衊、恐嚇他」，所以李慶元才會開直播回應館長，他直播的目的是為了要澄清。

館長在直播反擊，公開與李慶元的對話紀錄，指控3人多年來不斷向他借錢、恐嚇勒索，甚至連多輛名車都是由他代買，痛批對方才是真正「恐嚇集團」。（YouTube@館長惡名昭彰）

檢方指出，陳之漢當天直播確實提及有人指稱他曾傳訊息、要求對方提供性愛影片，以及妻子涉及性騷擾等內容；李慶元是因聽聞陳之漢直播內容後，基於澄清目的開直播解釋，且其言論有證人證述及其他資料可供佐證，認定尚難以妨害名譽罪相繩，處分不起訴。

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