北京遇霧霾天能見度不足200米　持續至14日　重污染橙色預警啟動

北京及周邊地區近日受霧霾天氣影響。中央氣象台預計，昨夜至今日（11月12日）上午，北京東南部等地部分地區有濃霧，局地能見度低於200米；京津冀及周邊區域中南部的霾天氣則可能持續至14日，局地可達重度霾。北京已啟動空氣重污染橙色預警，提醒市民及旅客做好健康防護。



中央氣象台11月11日傍晚6時發布大霧黃色預警，預計當晚至12日上午，北京東南部、天津大部、河北東部及中南部等地有大霧。其中，北京東南部、河北中南部等地部分地區有濃霧，局地出現能見度低於200米的強濃霧。

此次大霧影響範圍亦包括江蘇中北部、遼寧東部及貴州西部等地，江蘇北部、遼寧東部部分地區同樣有強濃霧風險。

11月12日空氣監測。

京津冀局地可達重度霾 料15日起減弱或消散

除大霧影響能見度，污染物擴散條件轉差亦令華北多地出現霾天氣。中央氣象台預計，11日夜間至14日，京津冀及周邊區域中南部部分地區有輕至中度霾，局地可達重度霾。

13日受弱冷空氣影響，區域中北部的霾天氣預料有所減弱，但南部地區仍會持續，甚至短暫加重。至15日起，隨着冷空氣到來，區域大部分地區的擴散條件將由北向南逐步改善，霾天氣有望減弱或消散。

京津冀地區霧霾嚴重。

有網民發布的11月10日北京天氣狀況。

北京啟動空氣重度污染橙色預警。

北京啟動重污染橙色預警 疾控提醒加強防護

據北京市生態環境局及北京市空氣重污染應急指揮部辦公室發布，北京已於11月11日零時啟動空氣重污染橙色預警，預計11日至14日可能出現中度至重度污染。疾控中心提醒市民，尤其是敏感人群加強防護，並配合應急管控措施。

大霧黃色預警與空氣重污染橙色預警所指的情況不同：前者主要涉及低能見度，後者則涉及空氣污染。因此，「能見度低於200米」是此次強濃霧的局地預報，並非指北京全市能見度均降至200米以下。

至於珠三角地區，中央氣象台預計，未來一周區域大部分地區的大氣擴散條件較好，無明顯霾天氣。