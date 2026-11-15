APEC直擊｜新聞中心日耗6萬度綠電　西北大漠狂風變電能直送深圳

2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周即將在深圳舉行。為實現會議期間100%綠電供應，南方電網提前統籌8900萬度綠電資源，涵蓋會議場館、新聞中心及接待場所等。這些綠電不僅來自廣東本地，也包括遠在數千公里外的西北風電、光伏基地。當一場國際會議使用的電力來自中國不同地區，究竟如何實現供應及追溯？



《香港01》記者在深圳APEC新聞中心的南方電網「綠電能量站」看到，展台設有智能儲物充電櫃、共享充電寶等設備，供採訪會議的記者為手機、相機等電子設備充電。現場共享充電寶只需人民幣1毫紙，便可租用24小時。

看似普通的充電服務，背後卻是一套跨區域綠色電力供應體系。

現場共享充電寶只需人民幣1角，便可租用24小時。

新聞中心單日使用6.9萬度綠電 減碳37噸

南方電網深圳供電局人員沈先生向《香港01》記者介紹，展台的充電設施與一般共享充電設備並無太大分別，特殊之處在於其用電通過採購綠電及綠證相結合的方式，實現100%綠電供應。

據現場展示的昨日（11月14日）數據，APEC新聞中心當日使用綠電6.146萬度，相當於減少約37噸碳排放；昨日最高用電量達到8萬度。工作人員透露，前幾日新聞中心的單日綠電用量仍為5萬多度。沈先生介紹，這次綠電供應範圍不僅包括新聞中心，也涵蓋會議場館、活動場所，以及與會來賓入住的接待酒店等。

南方電網為本次APEC提供綠電保障。

據央視新聞11月13日報道，南方電網已提前統籌8900萬度綠電資源，保障APEC相關場所會議期間的綠色用電需求。

從西北沙漠到廣東海上風電 綠電如何送抵深圳？

綠電從何而來？沈先生向記者介紹，這次APEC採購的綠電來源包括中國西北地區的「沙戈荒」大型風電及光伏基地、廣東陽江海上風電項目，以及來自廣西的跨省綠色能源。

所謂「沙戈荒」，是指沙漠、戈壁及荒漠地區。中國近年在這些地區建設大型風電及光伏基地，利用當地豐富的風能和太陽能資源發電，再通過跨區域電力輸送及市場交易，讓遠離發電基地的城市也能使用或採購綠色電力。

中國光伏發電裝機超越煤電成第一大電源。（央視新聞）

不過，綠電供應並不意味着會場使用的每一度電，都直接由遠方的風力發電機或太陽能板輸送而來。沈先生解釋，這次APEC採用「綠電交易與綠證採購相結合」的方式，實現相關場所100%綠電供應。

綠電是指利用風能、太陽能等可再生能源生產的電力；綠證則是可再生能源電力環境屬性的證明。在中國現行制度下，一張綠證對應1000度可再生能源電量。

記者在展台看到綠色電力證書交易憑證，當中列有發電企業、能源項目及相關交易資訊。透過綠證制度，用電方可以追溯所購綠色電力的來源，並按照相關規則核算綠電消費。

APEC新聞中心會展中心向南方電網購買592兆瓦時綠電交易憑證。

深圳APEC也是中國綠色電力市場的展示窗口

沈先生指出，電網企業主要負責電力輸送、配電等環節，發電及售電則有不同市場主體參與。他認為，這次APEC綠電供應安排，亦希望透過深圳這個窗口，展示中國電網建設及電力市場發展。

隨着中國持續推動能源轉型，綠電的應用場景也正在擴大。除了大型國際會議，愈來愈多企業及公共設施開始透過綠電交易、綠證採購等方式，滿足自身的綠色用能需求。

對一般使用者而言，新聞中心一個充電櫃、一個充電寶，或許只是日常所需；但從西北地區的風電光伏基地，到深圳的會議場館，背後涉及的是中國跨區域電網、可再生能源及電力交易市場的共同運作。