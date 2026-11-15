APEC直擊｜媒體見面禮藏嶺南特色甘肅非遺　DJI、影石器材免費借

2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周將於11月16日在深圳拉開帷幕，第三十三次領導人非正式會議則於11月18日至19日舉行。隨着會議臨近，來自世界各地的媒體記者陸續抵達深圳。



日前，《香港01》記者前往深圳廣電領取APEC記者證件時，亦收到一份東道主精心準備的「見面禮」。打開藏藍色雙肩背包，裏面除了充電寶、雨傘、筆記本等實用物品，還有荔枝酥、廣東三道茶、英歌舞主題絲巾，甚至一支「音樂棒棒糖」，可謂驚喜不少。



而走進位於深圳會展中心（福田）的APEC新聞中心，DJI（大疆）、Insta360（影石）、Canon佳能、Nikon尼康等科技及影像企業亦進駐現場，為記者提供免費攝影器材租借及技術支援。從一份媒體包，到新聞中心內的科技設備，深圳正以頗為直觀的方式，向全球記者展示這座城市的產業與文化特色。



本次深圳APEC媒體中心位於深圳會展中心。

媒體包開箱：14件禮物 從荔枝酥到音樂棒棒糖

這次APEC為註冊記者準備的媒體包，以藏藍色雙肩背包盛載，內有14件實用及文創物品，當中不少特別印有「APEC CHINA 2026」標誌。

對於需要長時間奔走採訪的記者而言，最實用的莫過於磁吸充電寶、晴雨傘、筆記本及原子筆。此外，媒體包還準備了潤喉糖、潤膚露等日常用品，照顧記者在密集會議期間的需要。

除了實用物品，媒體包亦加入不少廣東地方特色。記者在包內找到荔枝酥、廣東三道茶，以及以廣東普寧英歌舞為主題的文創絲巾。英歌舞是潮汕地區具有代表性的傳統民俗藝術，透過舞蹈、服飾與臉譜等元素，呈現鮮明的嶺南文化特色。

包內還有展示深圳城市風光的明信片、APEC紀念徽章，以及一支頗為特別的骨傳導音樂棒棒糖（由深圳阿麥斯研發，含入口中可聽到APEC主題曲《在奇迹之城遇見你》）。從傳統食品、非遺文化，到帶有科技趣味的小禮物，媒體包裏的物品雖然不大，卻各自帶有不同的地方特色。

深圳APEC媒體包。（香港01）

一把來自甘肅的雨傘 背後是深圳對口幫扶故事

值得留意的是，這份以廣東特色為主的媒體包，還有一件禮物來自千里之外的甘肅省文縣。包內的雨傘配有繡著傳統紋樣的傘套，兩隻蝴蝶首尾相顧，形成具有甘肅藏鄉民族特色的「雙蝶紋」，傘上則印有「媽媽的針線活」字樣。

這把雨傘並非普通的紀念品，而是來自深圳對口幫扶的甘肅文縣，由當地「媽媽的針線活」非遺工坊製作。傘套上的雙蝶紋源於文縣鐵樓藏族鄉的白馬人傳統刺繡文化。

據文縣官方介紹，過去當地刺繡主要用於日常服飾及民族文化傳承，雖然保留了傳統工藝，卻缺乏穩定的商業渠道。今年8月，在中國記協協助及平安集團投入30萬元（人民幣，下同）幫扶資金下，當地利用舊寨村閒置校舍改建非遺工坊，添置電腦繡花機等設備，將傳統刺繡圖案應用到雨傘、伴手禮及民俗服飾等文創產品上。

深圳媒體禮品包中的雨傘來自甘肅文縣非遺文創產品。（香港01）

工坊於10月開始試營運，目前為14名本村及周邊村寨的留守婦女提供穩定就業機會，讓她們可以在家鄉透過刺繡及文創製作增加收入。

如今，這把來自甘肅山區的雨傘，被放進發給全球媒體的APEC背包之中。從深圳到甘肅，再從甘肅走向國際會議現場，一件小小的紀念品，也讓海外記者有機會接觸中國地方非遺及鄉村產業發展的故事。

深圳媒體禮品包中的雨傘來自甘肅文縣非遺文創產品。（香港01）

大疆、影石免費借器材 新聞中心變科技「補給站」

除了媒體包，深圳為記者準備的另一項服務，則更直接展現深圳作為「全球最大電子消費市場」的科技產業優勢。《香港01》記者在APEC新聞中心現場看到，除了基本的媒體工作區、新聞發布區及網絡傳輸等設施，多家影像科技企業亦設置服務展位，為中外記者提供攝影器材及採訪支援。

例如，深圳影像企業影石（Insta360）在現場提供旗下攝影設備供記者免費租借；大疆（DJI）亦設有展位，提供Osmo Pocket系列手持攝影機等器材，方便記者拍攝會議現場及新聞影片。

尼康（Nikon）、佳能（Canon）等相機品牌同樣進駐新聞中心，提供不同類型的影像設備及技術服務，讓記者可以按採訪需要選擇器材。另一家深圳科技企業猛瑪（Hollyland）則向中外記者提供無線收音咪等設備。記者可透過現場安排領取相關產品，方便在訪問、拍攝影片及其他現場採訪工作中使用。

對於需要同時完成文字、照片及影片報道的記者而言，這些服務不僅能減輕自行攜帶大量器材的負擔，亦讓媒體有機會直接使用深圳科技企業的產品。

近5000名記者採訪APEC 深圳展示科技與文化特色

據官方資料，2026年APEC領導人會議周新聞中心於11月11日啟用，位於深圳會展中心（福田）2號館，面積約1.5萬平方米，設有媒體工作區、技術支持區、新聞發布區、「記者之家」及休憩茶歇區等功能區，為近5000名中外註冊記者提供採訪服務。

除了現場器材支援，新聞中心亦安排技術人員協助媒體處理網絡連接、新聞傳輸等問題，並提供會議資訊及相關公共信號服務。

在11月14日舉行的廣東省、深圳市專場中外媒體吹風會上，官方亦介紹了本屆APEC會議籌備工作的特色，包括綠色賦能、文化賦能及科技賦能，並將人工智能等數字技術融入接待服務及城市參訪等環節。

對於以電子資訊、智能硬件及科技創新產業聞名的深圳而言，新聞中心裏的各類產品，也成為一種直觀的展示方式。

APEC領導人會議尚未正式召開，但從藏藍色背包裏的嶺南食品、甘肅非遺雨傘，到新聞中心內可供記者免費使用的攝影設備，深圳已經透過這些細節，向來自世界各地的媒體記者遞出第一張城市名片。