APEC深圳｜香蜜湖核心區10大豪宅樓價一文看清　水榭花都成樓王？

2026年APEC領導人非正式會議的主會場設於深圳的深圳市國際交流中心，該場館坐落於福田區的香蜜湖片區，前身為香蜜湖度假村。



香蜜湖位於福田中心區與車公廟金融區之間，隨著香蜜湖新金融中心及國際交流中心的落地，該板塊成為深圳罕見同時具備「核心CBD地段＋稀缺湖景公園生態＋國際交往中心＋頂級學區」的超級板塊，與華僑城、深圳灣、前海三個片區共同構成了深圳高端住宅「多足鼎立」的格局，是深圳「老錢」（Old Money）階層的核心聚居區。



福田區香蜜湖周邊連日來已引來大批市民到場圍觀打卡。（盧詩文 攝）

「深圳國際交流中心」屬於香蜜湖片區「一館三中心」的標誌性建築之一。（盧詩文 攝）

根據市場數據統計，今年2月，香蜜湖片區整體豪宅均價約14.5萬元/㎡（人民幣，下同），隨後幾個月持續上漲，3月、4月均價分別達到14.7萬元/㎡和14.8萬元/㎡。片區內頂級豪宅成交價屢創新高，例如水榭花都306㎡「樓王」單位成交單價近23萬元/㎡；香蜜湖一號286㎡戶型成交單價約19.4萬元/㎡。

福田區香蜜湖周邊連日來已引來大批市民到場圍觀打卡。（盧詩 攝）

綜合2026年內地財經地產媒體報道及深圳主流房產交易平台公開數據，香蜜湖片區內樓價最高、最頂級的10大樓盤中，排名第一的是緊鄰APEC主會場的香蜜湖·水榭花都，高層約19-23萬元/㎡，頂層複式及別墅最高可達40-52萬元/㎡，是片區樓價的「天花板」。其次為香蜜湖一號，高層約18.5-22.5萬元/㎡，別墅約25-44萬元/㎡，也在第一梯隊龍頭。

第二梯隊有深業中城，大平層約17-19萬元/㎡；香域中央花園，約16-18萬元/㎡；熙園，平層約15-18萬元/㎡，別墅約25-27萬元/㎡；中旅·國際公館，約15-17.5萬元/㎡。

第三梯隊有天御香山花園，約14.5-15.5萬元/㎡；香榭里花園，約13-14.5萬元/㎡；香蜜湖唯珍府（Xiangmihu Weizhenfu），約12.8-14萬元/㎡；東海花園二期福祿居東區，約11.5-13萬元/㎡。