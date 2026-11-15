央視首曝無偵-7黃岩島｢威懾巡航｣　兩萬米高空監控菲美基地｜有片

央視軍事11月14日首次公開無偵-7（代號「翔龍」）赴黃岩島執行「威懾巡航」的影片。這是官方首次將「威懾巡航」四字擺到明面上，標誌這款高空長航時無人機已從航展展示，正式走向一線常態化實戰部署。



兩萬米高空「貼面」監控 日本F-15J只能仰拍

據《中國青年報》，無偵-7採用獨特的菱形聯翼設計（翼展22.8米），解決了機翼剛度與重量的矛盾。其核心數據亮眼：巡航高度約兩萬米，續航約10小時，作戰半徑約2500公里，載荷約600公斤（含合成孔徑雷達、紅外熱成像等）。

兩萬米高度是關鍵門檻。據軍事專家杜文龍分析，多數戰鬥機實用升限在1.5萬至2萬米，能飛上去不等於能待得住。日本航空自衛隊F-15J曾跟蹤無偵-7，只能仰拍且影像模糊。

2023年1月1日，「無偵-7」穿越日本宮古海峽。（日本航空自衛隊）

從黃岩島上空，其偵察範圍可覆蓋菲律賓西海岸的蘇比克灣、克拉克空軍基地，以及美菲《加強防務合作協議》下的新增准入點。

融入預警機打擊鏈 實現「發現即打擊」

無偵-7的價值不在單機拍照，而在其接入的作戰體系。在黃岩島周邊演訓中，分工明確：無人機在防區外大範圍搜索，目標資訊經數據鏈回傳，空警-500預警機接收並由人工研判轉化為戰場態勢，再分發至戰機或艦艇實施打擊。

解放軍空警-500預警機。（台灣「國防部」提供）

據此前報道，軍事評論員宋曉軍指出，數據先到預警機處理，由機上人員分析轉化為態勢，安全性更高。

這意味無偵-7交出的是指揮系統可直接使用的即時目標資訊流，大幅縮短遠海「發現即打擊」的反應時間，補足了岸基與艦基雷達的視距盲區。

從航展走向實戰 「無聲震懾」常態化

央視選在此時公開高清一線任務畫面，信號明確：從「我有什麼」轉向「我在用」。

鳳凰衛視評論員何亮亮形容這是「無聲的震懾」。它不投彈、不挑釁，只在對方夠不到的高度穩定、持續地待着。

中國空軍無偵-7無人機。（央視新聞）

一次演習會結束，但這種存在不散，對方每一次調動都被實時監視，臨時起意的空間被徹底壓縮。黃岩島上空這條信息差防線，從此按天計算，而非按次。