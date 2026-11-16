129萬天價抗癌藥首次納入內地醫保　患者自付有望降至10萬內

原價129萬元（人民幣，下同）一支的抗癌藥，納入醫保後，患者自付有望降至10萬元以內？國家醫保局、人力資源社會保障部11月14日公布2026年版國家醫保藥品目錄，藥明巨諾的瑞基奧侖賽注射液（簡稱：relma-cel；商品名「倍諾達」）獲納入，成為內地首款進入基本醫保的CAR-T細胞治療產品。新版目錄將於明年1月1日實施，惟具體自付金額仍須視各地報銷政策而定。



從曾經近70萬元一針的罕見病藥，到今次百萬元級抗癌藥，高價藥物透過醫保談判降低患者負擔，已屢受關注。不過，價格門檻降低後，醫院能否提供治療、患者是否適合使用，同樣影響藥物能否真正惠及病人。



國家衛健委辦公廳等四部門聯合印發通知，要求二級以上醫療機構及時召開藥事會、將創新藥納入用藥目錄，並明確這類高價藥可以免除部分考核。

據國家醫保局公布，今年基本醫保藥品目錄新增107種藥品，其中51個為1類創新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、慢性病及精神疾病等治療領域，新版目錄自2027年1月1日起執行。

據《第一財經》報道，瑞基奧侖賽原市場定價為129萬元一支，此前已進入商業健康保險創新藥品目錄，今年再經談判轉入基本醫保。商保與基本醫保的保障途徑不同，今次轉入意味符合支付條件的參保患者，可按基本醫保規定獲得保障。

《南方日報》引述中國藥科大學國際醫藥商學院衞生經濟學教研室主任李洪超估算，納入醫保後，患者個人自付費用可能在10萬元以內，但各地醫保報銷政策存在差異。談判後的藥價、醫保支付金額，以及患者最終承擔的費用，屬不同概念。

為何一劑要價百萬元？ CAR-T須「一人一藥」製備

CAR-T是一種免疫細胞療法，治療須先提取患者的T細胞，在體外改造，使其能辨識特定癌細胞，再擴增並回輸患者體內。

與可以批量生產的傳統藥物不同，這類治療須按患者個別製備。中國藥科大學多靶標天然藥物全國重點實驗室新藥研究中心主任錢海向該報指出，過往核心物料長期依賴進口，細胞分離、基因導入及無菌控制等環節亦需要專用設備和昂貴耗材；適用患者相對有限，研發及生產投入難以攤薄，推高了價格。

國家衛健委辦公廳等四部門聯合印發通知，要求二級以上醫療機構及時召開藥事會、將創新藥納入用藥目錄，並明確這類高價藥可以免除部分考核。

曾近70萬元一針 罕見病藥降至約3.3萬元

高價藥納入醫保，早有先例。治療脊髓性肌萎縮症（SMA）的諾西那生鈉注射液，曾因近70萬元一針而受到關注。

據《人民日報》報道，該藥於2019年進入中國市場時，每針價格近70萬元，經2021年醫保談判後降至約3.3萬元，並於2022年1月1日起按新版醫保目錄執行。這是當時的藥品價格，患者仍可按適用政策進一步報銷，並非每人均須自付3.3萬元。

更早在2018年，內地亦透過抗癌藥專項談判，將17種藥品納入醫保。據新華社當年報道，這批藥物的醫保支付標準較平均零售價下降56.7%，涉及肺癌、腎癌、淋巴瘤等多個癌種。

國家醫保局表示，會透過藥物經濟學評估及醫保基金測算等方式，評估藥物的臨床價值與基金承受能力，再與企業談判確定支付標準。降價與報銷相結合，才共同構成患者負擔下降的來源。

國家醫保局招標採購抗癌藥，此前降價措施反致市面缺貨。（視覺中國）

CAR-T與一般處方藥不同，患者不能單憑處方到藥房取藥後自行使用。細胞採集、回輸及後續監測，均須醫療團隊配合。

中國藥科大學國際醫藥商學院藥事管理系主任柳鵬程指出，即使藥價下降，醫院仍須承擔冷鏈、輸注、監護及不良反應管理等成本，高價藥採購亦會影響院方藥費總額及相關考核，可能影響醫院引入和使用的意願。

據該報不完全統計，內地已有超過100家醫院設立細胞治療中心或專病門診，但具備完整CAR-T管理能力的中心仍然有限。柳鵬程提醒，若治療中心未同步擴充，患者可能遇到已有報銷政策，卻找不到合適中心收治的情況。

國家衛健委辦公廳等四部門聯合印發通知，要求二級以上醫療機構及時召開藥事會、將創新藥納入用藥目錄，並明確這類高價藥可以免除部分考核。

並非「一針治好癌症」 仍須評估適應症及副作用

治療費降低，也不代表CAR-T適合所有癌症患者。《南方日報》指出，這類療法在血液腫瘤治療中有成效，但應用於實體瘤仍有局限，亦可能引起細胞因子釋放綜合症及免疫效應細胞相關神經毒性綜合症，嚴重時可危及生命。

四川大學華西藥學院教授胡明及柳鵬程均反對將CAR-T宣傳成「一針下去癌症就沒了」，強調醫療團隊須與患者及家屬充分溝通療效和風險。對患者而言，醫保解決的是部分支付問題，能否接受治療，仍須結合病情、適應症及醫療中心的評估。