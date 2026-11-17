北京同仁堂｢一捻金｣抽檢含水量不合格 公司回應：正溯源核查
撰文：盛昀
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據《央視新聞》引述國家藥監局消息，最新發佈的藥品抽檢通告顯示，經過天津市藥品檢驗研究院等7家藥品檢驗機構檢驗，標示為北京同仁堂股份有限公司同仁堂製藥廠等17家藥企生產的27批次藥品不符合規定，這27批次藥品的含水量、藥品中存在可見異物，以及活性藥物的溶出速度和程度等指標，達不到中國藥品的規定要求。
國家藥監局表示，對這些抽檢發現不符合規定的藥品，藥監部門已要求相關企業和單位採取暫停銷售使用、召回等風險控制措施，對原因開展調查並切實整改。同時要求相關省級藥監部門對相關企業和單位涉嫌違法行為立案調查，並按規定公開查處結果。
其中，經武漢藥品醫療器械檢驗所檢驗，標示為北京同仁堂股份有限公司同仁堂製藥廠生產的1批次一捻金，水分項目，也就是藥品中的含水量不符合規定。據北京同仁堂官方網站，一捻金為中成藥，功能主治消食導滯，祛痰通便。
據《南方都市報》報道，11月17日，同仁堂職員回應稱，公司已成立專項調查組，對相關原因開展全面溯源核查，核查工作還在進行中。「公司內部對涉事批次一捻金的留樣進行檢測，同時送第三方機構複測。」
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