女子在江蘇二手店花57.5萬買Hermès手袋　竟然可能是「組裝包」

浙江的胡女士反映，今年1月她花575000元（人民幣，下同）買了一個愛馬仕（Hermès）BK25鱷魚皮手袋，用了十個多月，最近才發現這可能是一隻「組裝包」。



涉事的愛馬仕（Hermès）BK25鱷魚皮手袋。（影片截圖）

女事主胡女士。（影片截圖）

更讓她想不通的是，買的時候手袋上掛着中檢（中國檢驗認證集團）的二維碼，掃出來顯示正品，如今送檢卻得到了完全相反的結論。

胡女士從江蘇無錫一家二手奢侈品店買了一個愛馬仕BK25鱷魚皮手袋。（《1818黃金眼》節目截圖）

胡女士常住寧波、上海兩地。她說，這個手袋是通過微信上認識的買手，從江蘇無錫一家二手奢侈品店買來的。買手找到貨源後，店家先把手袋寄給買手，經過拍片、查驗等步驟，再由買手寄給她。之前她也找這位買手買過幾次手袋，都沒什麼問題，這個手袋是家裏最貴的，平時也比較愛護。

關於價格，胡女士解釋，愛馬仕的手袋需要專櫃配貨，「配到一定金額才有資格買」，她這個手袋在專櫃起碼要配一百萬的貨，專櫃可能賣三十多萬，二手店就會賣五十多萬。

女事主胡女士。（影片截圖）

胡女士的轉帳紀錄。（《1818黃金眼》節目截圖）

問題是在上海發現的。胡女士說，上個月她去上海另一家比較大的二手店買手袋，把這個手袋拿了過去，對方告訴她票據有問題。她拿出材料比對：發票是國內專櫃出來的，日期顯示是2025年5月的手袋，但店家給的那張所謂鱷魚皮證書，一是並非鱷魚皮證書，二是單子為2020年國外的，「兩張票子根本對不上」。正常這兩個日期應該能對上，差不太多；而且鱷魚皮會有一張卡片，店家也沒給，當時說那張紙就是卡片。

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之後，胡女士把手袋送到中檢集團奢侈品鑑定中心，結論是「送檢樣品不符合品牌/製造商公示的技術訊息和工藝特徵」。她據此認為這是一隻「組裝包」——把真手袋的零件拆下來拼在假手袋上，一眼看不出來，基礎鑑定也鑑定不出來。她說，無錫那家店直接把買手的微信刪掉了，拒絕溝通，電話也不接。

胡女士把手袋送到中檢集團奢侈品鑑定中心，結論是「送檢樣品不符合品牌/製造商公示的技術訊息和工藝特徵」。（《1818黃金眼》節目截圖）

買手邱先生則說，發消息對方到現在沒回，朋友圈把他屏蔽了，「跟他們核對，他們一直都說是沒問題的，看不出來這東西，連中檢都過的正品」。胡女士說，當初購買時手袋上掛着中檢的二維碼，掃描出來確實顯示正品，她不明白為什麼前後兩次鑑定結果會完全不一樣。

涉事的無錫西水東店「戈兀奢品」的工作人員回應稱，售出時是掛牌的，這個手袋經過中檢鑑定過，「我賣給你的時候是正品，如果連國家中檢這個標我們都不信任了，那我們做二奢的還需要信任什麼」。對於胡女士提出「包是去年6月過檢、今年1月才買，隔了這麼久現在卻過不了檢，鱷魚皮證書也沒給、日期對不上」，工作人員表示上家正在與公司聯繫，至於兩個檢測結果為何不同，「我解釋不了這個問題」，只能等老闆回來，並稱老闆在南極、月底才回來，同時否認刪除同行微信。

無錫西水東店「戈兀奢品」的工作人員回應稱，這個手袋經過中檢鑑定過。（《1818黃金眼》節目截圖）

胡女士說，最初她只希望店家原價退回，但因為對方拒不溝通，如果起訴，她要主張三倍賠償。她還希望在這家無錫二手店買到過假手袋的人能聯繫她。她表示，已把情況反映給無錫當地市場監管部門，後續會走法律途徑。

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