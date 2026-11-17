據藍鯨新聞11月16日消息，因虛假宣傳、商業詆譭始祖鳥（Arc'teryx），男裝品牌霞湖世家（ROYAL FAMILY）近日公開致歉。道歉信指出，2024年以來我們在產品推廣過程中實施了大量攀附「始祖鳥」品牌商譽、引人誤解的虛假商業宣傳以及商業詆譭等不正當競爭行為，嚴重侵害了亞瑪芬（Amer Sports）公司就「始祖鳥」品牌享有的合法權益。



因被亞瑪芬起訴至法院，品牌創始人郭長棋親自出鏡道歉、在官方帳號置頂道歉信。不過，相關評論區一度關閉評論功能。

公司道歉信中寫道：「2024年以來，我們在產品推廣過程中實施了大量攀附『始祖鳥』品牌商譽、引人誤解的虛假商業宣傳以及商業詆譭等不正當競爭行為，嚴重侵害了亞瑪芬公司就「始祖鳥」品牌享有的合法權益。對此，我們謹向亞瑪芬公司鄭重致歉。」

其中相關不正當競爭行為主要包括兩點，一是以攀附「始祖鳥」品牌為目的的虛假商業宣傳。他們在前述宣傳中宣稱霞湖世家產品是「骨頭鳥同款」、「鳥哥同款」，使用與始祖鳥相同的面料、與始祖鳥品牌在同一工廠生產，且在質量、做工、品質、細節等方面與始祖鳥完全一致。上述宣傳與客觀事實明顯不符，是為攀附「始祖鳥」品牌商譽、攫取不當競爭優勢而實施的引人誤解的虛假商業宣傳，致使公眾混淆誤認。

二是對「始祖鳥」品牌的商業詆譭。霞湖世家方面在相關影片中宣稱始祖鳥品牌「溢價高」，並發表始祖鳥「割韭菜」、「騙錢」、「搶錢」等詆譭性言論，諷刺購買始祖鳥產品的消費者「浪費錢」、「花冤枉錢」、「錢多人傻」，甚至聲稱始祖鳥「抄襲」、「仿冒」霞湖世家品牌產品。上述言論是編造、傳播虛假訊息及誤導性訊息，嚴重損害了「始祖鳥」品牌的商業信譽與品牌形象，構成商業詆譭。

與此同時，霞湖世家相關方向亞瑪芬公司保證與承諾：已全面下架全平台所有涉及上述不當言論的影片，並將持續篩查、清理相關歷史侵權內容，確保絕不遺留。

始祖鳥（Arc'teryx）是於加拿大成立的戶外服裝、運動裝備的公司，2019年與母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）一同被中國安踏體育併購。（微博@ARCTERYX始祖鳥）

公開資料顯示，霞湖世家服飾有限公司成立於2002年，早期以貼牌代工為主，為利郎（LILANZ）、七匹狼（Septwolves）、九牧王（JOEONE）等知名男裝品牌代工。2022年開始發展自有品牌霞湖世家，產品覆蓋休閒運動、家居日用、戶外等領域。乘著直播電商的東風，霞湖世家在抖音、視頻號等平台佈局數十上百個矩陣帳號。

據南方+報道，2025年全年霞湖世家GMV（商品成交總額）近27億元（人民幣，下同）；截至2026年10月，其GMV已達26.7億元。

道歉信中提到，品牌曾宣稱其產品是「骨頭鳥同款」、「鳥哥同款」，直指始祖鳥品牌「溢價高」、「割韭菜」，諷刺購買始祖鳥產品的消費者「錢多人傻」。除此之外，品牌甚至聲稱始祖鳥「抄襲」、「仿冒」霞湖世家品牌產品。

儘管品牌稱目前已下架相關侵權影片，但霞湖世家的作品中仍有不少類似「別人都賣兩三千塊錢」、「為什麼拿鉅款去買國際大牌」的表述。創始人郭長棋不止一次透露，售價898元的三合一衝鋒衣利潤僅有36元，利潤率不足5%。

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