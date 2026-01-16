洞庭湖鏡面裝置被斥｢人造候鳥屠場｣　官方致歉兼拆除

洞庭蘆葦藝術季正在湖南嶽陽舉辦，其中一件藝術裝置因使用大量鏡面材料引發網民討論。有人質疑，在洞庭湖搞大型鏡面裝置，是「人造候鳥屠場」。1月15日，藝術節主辦方致歉稱關注到這一風險，已經開始拆除。



2024年12月1日，一群豆雁與白琵鷺在湖南南洞庭湖自然保護區南縣舵杆洲濕地休憩、覓食。（新華社）

湖南嶽陽君山島景區舉辦的洞庭蘆葦藝術季，展示了15組藝術裝置。其中一件名為《浮土》的作品，因使用了大量的鏡面材料，被網民質疑有鳥類撞擊風險，斥其為「人造候鳥屠場」。不少民眾也表示，藝術創作的前提是尊重生命。

據《新華社》此前報道，作為「東亞-澳大利西亞」候鳥遷徙線路上的重要停歇地、越冬地，洞庭湖濕地廣袤，水草豐茂，魚類繁多，是越冬候鳥的理想家園。每年秋冬，360多種候鳥如約而至，其中不乏東方白鸛、黑鸛、白鶴、中華秋沙鴨等珍稀瀕危物種。

2024年12月1日，在湖南南洞庭湖自然保護區南縣舵杆洲濕地，一隻蒼鷺在休憩。（新華社）

據《紫牛新聞》，藝術節主辦方1月15日回應稱，關注到這一風險，已經立即啟動拆除工作。

創作者也在社交平台致歉稱，萬幸目前沒有導致任何鳥類的傷亡，未來在創作中將優先考慮自然生態保護。