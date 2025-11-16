夫妻捕鳥254隻估計生態損失超過8萬　民警：涉非法狩獵罪刑事拘留

日前，遼寧新民一對夫妻為滿足口腹之慾，非法架網捕獵野生鳥類架網254隻。民警查獲發現，均國家二級保護及「三有」野生動物，造成生態損失價值8.1萬元（人民幣，下同），目前，二人因涉嫌非法狩獵罪被公安機關依法刑事拘留。



日前，遼寧新民一對夫妻為滿足口腹之慾，非法架網捕獵野生鳥類架網254隻。（央廣）

當下，正是候鳥遷徙的關鍵期。瀋陽一對夫婦為了「解饞」而非法捕鳥，被群眾舉報至新民市公安局遼濱派出所。

民警趕赴現場後發現，地上散落着許多鳥籠，樹枝之間掛滿了捕鳥網，嫌疑人正站在樹底下，收拾鳥籠，時不時地抬頭觀察情況。

嫌疑人正在收拾捕鳥網，被警方抓獲（央廣）

在發現民警的到來後，該女子拒不承認捕鳥，但最終該女子還是供出其非法狩獵野生鳥類的犯罪事實。兩日後，女子的丈夫也來到公安機關投案自首。

兩人向民警坦白：「鳥是我倆一起抓的，就是為了吃唄。抓到好看的，就先養着」。以為自己捕鳥不會被人發現，所以心裏也沒顧慮太多。

嫌疑人在指認捕鳥現場（央廣）

民警在兩人家中查獲國家二級保護動物和「三有」野生動物共計254隻，其中活鳥7隻，死鳥247隻，根據相關部門認定，共造成生態損害價值8.1萬餘元。

經瀋陽市自然資源監測中心鑑定，這批被非法捕獵的鳥類涵蓋16科22種，其中包括國家一級保護動物黃胸鷚1隻、國家二級保護動物紅喉歌鴝1隻，以及遼寧省重點保護野生動物多達252隻。

兩人的行為涉嫌非法狩獵罪，已被公安機關依法予以刑事拘留。被解救的只有7隻小鳥存活，已在專業人員的幫助下重返自然。