深圳灣公園海邊滿「淤泥」惹遊客批評　原來是造福候鳥的生態瑰寶

近日，深圳灣公園成為市民遊客觀賞海鷗的熱門打卡地。不少人在與海鷗合影時，難免會踩上一腳淤泥、弄髒鞋子，有人不禁疑惑：深圳灣為何會有這麼多淤泥？甚至有遊客吐槽海水渾濁。



殊不知，這些看似不起眼，甚至略顯「髒亂」的灘塗（水邊泥沙淤積而成的區域），正是深圳灣最具生態價值的所在。正是有了灘塗的滋養與庇護，深圳才成為候鳥越冬的重要棲息地，每年吸引大量候鳥前來棲息覓食。

深圳灣公園隨處可見大片灘塗。（深圳報業）

保留灘塗全為打造候鳥天堂▼▼▼

叫停人工設計減少干預

2006年，深圳灣濱海休閒帶籌建辦公室正式成立。梁治宇當時是其中的工作人員之一，牽頭整合各方意見完善設計方案。梁治宇介紹稱，深圳灣公園最初的設計方案其實人工設計的尺度非常之大，計劃填海超過180公頃，還要建幾座陸島，甚至還規劃了摩天輪、劇院等大型地標建築。

如今走進深圳灣公園，這些設想均未落地。之所以放棄這些宏大的人工設計，核心在於項目推進中形成的生態共識——深圳灣最有生態價值的地方，其實就在最不起眼的灘塗。因此，公園的設計處處透着克制：沒有一座高大建築，所有步道均採用透水磚鋪設，每一處細節都力求低調內斂，最大限度地與自然相融，只為守護灘塗的生態本真。

既然灘塗是深圳灣生態的核心，那深圳灣公園為何沒有成片沙灘，反而遍佈灘塗與淤泥？對此，梁治宇給出了清晰的解釋：深圳灣地處珠江口西岸，作為珠江的出海口，大量有機質在此沉積；同時，深圳灣形似「口袋」狀地形，也為有機質的堆積提供了有利條件。

這些淤泥在我們眼中或許不夠美觀，但卻是底棲生物生長的重要載體。只有底棲生物充足，才能吸引候鳥前來棲息覓食，進而形成如今這般豐富多彩的生態系統。

這也是海鷗願意來深圳灣越冬的重要原因。

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珍視灘塗守護海灣生機

對灘塗的珍視，並非一開始就有的認知。「我們從最初覺得灘塗不好看，到後來格外珍視這片灘塗，這是我們決心保護它的核心原因。」梁治宇說。他所學專業是昆蟲學，起初對灘塗生態知識了解甚少，正是在方案優化過程中，他與設計師一同開展大量研究，反覆請教生態學家、鳥類專家，經過多次研討，才逐漸轉變了想法。

梁治宇坦言，當時不僅是他，設計師們的思路也經歷了相似的轉變。「其實設計師們最初希望打造更多公共空間，甚至計劃人工種植紅樹。但隨着對生態保護的理解不斷加深，大家都轉變了思路——減少人工干預，儘可能展現自然本身的力量。」他介紹，如今在深圳灣公園裏所能看到的紅樹，均為自然生長而成，並非人工種植。

灘塗和紅樹要成一定的比例，紅樹是鳥類休息的地方，灘塗則是牠們的覓食之地。如果為了美觀而在裸露的灘塗上種植紅樹，反而無法真正容納更多的候鳥。

當海風拂過深圳灣，海鷗掠過灘塗、啄食嬉戲，灘塗在潮起潮落間靜靜滋養着萬千生靈，守護着這片海灣的生機與靈動，這便是深圳灣最動人的生態答卷。