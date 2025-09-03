中國閱兵｜普京金正恩站位意義？曝光終極武器　中國釋放三大訊號

9月3日，中國抗戰勝利80周年閱兵在天安門廣場隆重舉行，成為國際政治的重大焦點。最引人注目的是，俄羅斯總統普京和朝鮮最高領導人金正恩罕見地站在習近平主席兩側，三位領導人歷史性同框登上天安門城樓，這個畫面立即成為全球的頭條新聞。



這次閱兵不僅展示了中國軍事現代化的最新成果，更向國際社會釋放了重要的政治信號。今日我們就深入分析這個歷史性時刻背後的深層含義，以及中國通過這次閱兵向世界傳達的重要訊息。



九三閱兵：國家主席習近平率領一眾外國領袖出席抗戰勝利80周年閱兵，與朝鮮領袖金正恩及俄羅斯總統普京一直保持互動。（Reuters）

歷史性同框：中俄朝三國領導人共登天安門

天安門城樓上的這個歷史性畫面絕非偶然安排。普京和金正恩同時出現在中國最重要的政治舞台上，這個前所未有的外交安排背後反映了當前國際政治格局的重大變化。

首先，它彰顯了中俄朝三國關係在當前複雜國際形勢下達到了前所未有的緊密程度。普京作為俄羅斯總統，他的出席本身已經是對中俄戰略夥伴關係的重要確認，而金正恩的同時現身，更強化了東北亞地區政治聯盟的象徵意義。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

其次，這個歷史性同框也體現了三國對二戰歷史和反法西斯戰爭勝利成果的共同認知。中國、俄羅斯和朝鮮都是當年反法西斯戰爭的重要參與者，他們的共同出席強調了對歷史正義的堅持和對和平的珍視。

更重要的是，這個安排向國際社會發出了一個清晰的信號：在當前地緣政治緊張加劇的背景下，中國並非孤立無援，而是擁有重要的戰略夥伴和盟友支持。這種團結展示對於維護地區穩定和國際平衡具有重要意義。

中國閲兵｜歷史性同框！普京、金正恩站習近平兩側共登天安門

中國閱兵：中國國家主席習近平率領一眾外國元首出場，與朝鮮領袖金正恩和俄羅斯總統普京有說有笑。

《香港01》專訪前台灣空軍司令部少校參謀官邱世卿，他分析，普京和金正恩的站位固然有象徵意涵，「顯示中俄朝之間在這個時期的戰略靠近。但我認為，這場閱兵的訊息遠不止於此。它的潛台詞是讓其他國家看到，中國不僅擁有軍事力量，也能為周邊提供「安全保證」。這對正在思考站隊的國家來說，是一個重要參考。」

邱世卿強調，「閱兵從來都不是針對單一國家，而是面向全世界的展示（軍備畫面），這樣的場合既是向友邦顯示信心，也是向潛在競爭者和敵對勢力傳遞警告。當前的國際秩序正處於舊有框架瓦解、新秩序尚未建立的過渡期，這是一個『實力證明的時代』。沒有強大的軍事實力，盟友不會真正信任你，承諾也不會被當真。這也是為什麼中國要透過這場閱兵，展示足以支撐外交戰略的硬實力。」

另外一個值得注意的細節是，此次參加閱兵的外國領導人和中國國內領導人是穿插安排的，每隔兩三個國際領導人就有國內領導人的座位安排。《香港01》分析，今日的中國，最大的挑戰在外不在內。如此龐大規模的外賓出席觀禮，說明閱兵已經不只是中國的國內議程，而是重大國際外交事件。穿插安排外賓和國內領導人，有招待客人的意味。

習近平、普京、金正恩三人歷史性同框。（新華社）

三大國際信號：和平發展與大國擔當

通過這次抗戰勝利80周年閱兵，中國向國際社會釋放了三個重要信號，這些信號對於理解中國的外交政策和國際戰略具有關鍵意義。

第一個信號，中國堅定維護戰後國際秩序的決心，明確表達了對二戰勝利成果的珍視和對國際正義的堅持，提醒歷史不容篡改，正義不可顛倒，任何企圖挑戰戰後國際秩序的行為都會遭到堅決反對。

中國閱兵·圖輯｜比外媒更有人味！新華社出圖獲讚「國字號站姐」

第二個信號，中國和平發展道路的堅定不移。中國的國防建設是防禦性的，目的是保障國家安全和維護地區穩定，而不是進行擴張或威脅其他國家。

第三個信號，中國作為負責任大國的國際擔當。在當前國際秩序面臨諸多挑戰的時刻，中國通過這次閱兵展示了維護國際法和聯合國憲章、推動多邊主義和全球治理改革的堅定立場。

軍事現代化新高度：從跟隨到引領的歷史跨越

這次閱兵也全面展示了中國軍事現代化的最新成果，標誌著中國國防建設進入了一個新的歷史階段。參閱的武器裝備完全實現國產化，其中新型裝備的占比很大，當中包括隱形戰機、高超音速導彈、洲際導彈和各種無人武器系統，充分體現了中國軍事科技創新的強勁動力。

作為「中國製造2025」規劃的收官之年，這次閱兵也是對過去十年軍事科技創新成果的全面檢驗。從人工智能技術的軍事應用到新材料技術的突破，從先進製造工藝的提升到軍民融合的深度發展，都在這次閱兵中得到了充分體現，表明中國已經從軍事技術的跟隨者轉變為某些領域的引領者。

第五代隱形戰機殲-35：劍指美國F-35

首先說說最矚目的中國自主研製第五代隱形戰機殲-35。這次閱兵同時展示了空軍版殲-35A和海軍艦載版殲-35，兩款機都是採用單座、雙引擎設計，以制空作戰為主，兼顧對地對海作戰。

由殲-16D、殲-20、殲-20A、殲-20S、殲-35A組成的殲擊機梯隊飛過天安門廣場上空。

殲-35A去年底已經在中國航展公開亮相，主要用來打擊敵方第三和第四代戰機、地面或海上防空力量，還可以攔截轟炸機和巡航導彈。而艦載版殲-35就有「彈滑兼容」的特點，即無論是滑躍起飛還是彈射起飛的航母都可以使用。

中航工業瀋陽所首席專家王永慶曾經表示，殲-35絕對有能力打敗美製F-35，是目前世界上最先進的五代機之一。這個說法可以說是相當有信心。

戰略級大殺器：東風導彈家族全面升級

這次閱兵最震撼的部分，就是展示了中國「三位一體」戰略核力量體系。受閱的「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈和「東風-31」新型陸基洲際導彈，首次集中展示了解放軍陸海空基「三位一體」戰略核力量。

核導彈第一方隊。東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

九三閱兵，東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

東風-17高超音速彈道導彈。（香港01直播截圖）

東風61。（新華社）

高超音速導彈方隊中，受閱的包括東風-26D導彈。（新華社）

東風-26D導彈也特別值得關注，這款導彈是東風-26「關島殺手」的升級版。軍事專家表示，東風-26D通過採用新的乘波體彈頭，射程和機動能力都有很大幅度提升，從中程彈道導彈變為戰略性武器。

另外，東風-5C液體洲際戰略核導彈作為壓軸出場，打擊範圍覆蓋全球，體現了中國戰略反擊能力。

航母殺手：鷹擊-21高超音速反艦導彈

有「航母殺手」之稱的鷹擊-21高超音速反艦彈道導彈，被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一，一直被認為是解放軍海軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。

解放軍曾經披露，艦載型鷹擊-21在末端攻擊階段的速度可以達到10馬赫，即10倍音速。現階段任何反導武器系統都無法攔截，即使不發生爆炸，都會對敵艦造成致命打擊。

鷹擊-21反艦導彈。（香港01直播截圖）

據報道，鷹擊-21有艦載型和空射型版本。美媒估計，鷹擊-21艦載型的射程為1000至1500公里，又估計中國轟炸機能夠在美國航母防空圈外從容發射鷹擊-21。

空降作戰革命：運-20配合新一代空降戰車

這次閱兵還展示了多型中國軍隊空降裝備。軍事專家介紹，中國新一代空降戰車裝備跟隨軍隊空中作戰力量的壯大協同發展，在通過運-20空投到預定作戰區域後，可以讓一同傘降的空降兵落地之後就從輕步兵轉變為裝甲部隊。

專家特別提到，新一代空降戰車採用模塊化設計，雖然功能作用不同，但採用了相同底盤，在戰場上能構成一個完整的打擊體系。

運－20飛機在空軍航空開放活動上進行飛行展示。（新華社）

未來戰爭：無人作戰系統崛起

除了傳統武器，這次閱兵還展示了多款「忠誠僚機」型無人機。這類無人機並非傳統無人機，而是可以和有人戰機一起作戰。美媒形容，中國發展的忠誠僚機未來可用於陸基作戰或航母部署，成為新一代戰機的護衛和先鋒，將會改寫未來空戰模式。

另外，閱兵還曝光了巨型水下無人載具，其中一款無人潛艇長達20米，直徑約1至1.5米，外型呈魚雷狀，尺寸和外型與俄羅斯的核動力「海神」魚雷相似。

這次閱兵首次大規模展示了代表未來戰爭形態的新質戰鬥力，包括無人智能作戰系統、高超音速武器技術、網電攻防新型力量和水下作戰先進裝備。這些新型作戰力量的亮相，標誌著中國軍隊正在加速推進機械化信息化智能化融合發展，努力建設世界一流軍隊。

新時代大國外交：責任與擔當的完美結合

2025年抗戰勝利80周年閱兵作為一個重要的歷史節點，它的影響將遠遠超出軍事展示本身，對國際政治格局和地區安全環境都會產生深遠影響。

從國際關係的角度來看，這次閱兵進一步確立了中國作為世界重要一極的地位，也展示了中國對維護世界和平和地區穩定的堅定承諾。普京和金正恩的歷史性同框，標誌著國際政治多極化進程的加速，為構建更加公正合理的國際秩序提供了新的可能性。

面對百年未有之大變局，中國通過這次閱兵清晰表達了自己的立場和選擇。中國將繼續堅持和平發展道路，推動構建人類命運共同體，為世界和平與發展作出更大貢獻。同時，中國也展示了維護國家主權和領土完整的堅定決心，任何企圖挑戰中國核心利益的行為都將面臨堅決回應。

台軍事專家：最大輸家是賴清德

台灣軍事專家、中華戰略學會資深研究員張競向《香港01》表示，任何的新裝備都是整個戰爭機器中的一個小螺絲，真實的戰力還是要配合現場的情況。

他認為此次許多西方政要不來，其實是反映他們內心的焦慮感，「他們抵制參加這裡，但是以韓國為例，韓國總統不來，國會議長還是要來，新加坡總理不來，副總理還是要來，可能各國還是派遣政要參加，美國刻意抵制，只是大家在拉幫站隊，但是從這個過程之中，川普剛才在他的社交媒體也貼了一份文，對不對？他也要發出賀電。」

特朗普貼文祝賀中國閱兵。（網絡截圖）

他認為，此次閱兵活動，最大輸家是賴清德政府，「最大的輸家就是在台北的賴清德政府，懂不懂？因為賴清德政府在那邊強調終戰回避抗日，你知道，然後在那東躲西藏，最後等於說特朗普一張貼文把整個賴清德對於這個二次世界大戰的話語權全部剝奪掉了。」

總結來講，這次中國80周年閱兵展示的軍備，可以說是中國軍事現代化的一次全面檢閱。從第五代隱形戰機到高超音速導彈，從無人機群到水下無人載具，涵蓋海陸空各個作戰領域，體現了現代戰爭一體化聯合作戰的特點。

中國2025年抗戰勝利80周年閱兵，不僅是對中國軍事現代化成就的檢閱，更是對中國發展道路和國際主張的宣示。它向世界表明，一個更加強大、更加自信的中國，將繼續為維護世界和平、促進共同發展發揮積極作用。