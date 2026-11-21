近日國際金價上演「高台跳水」行情，內地金價同步走低。11月20日中午1點多，深圳水貝市場實時金價一度跌破800元/克，達797元/克，到下午2點多重回800元/克上方。不少金店櫃枱的黃金飾品已經基本售空，有檔口的訂單排隊周期已經排到3天之後。



11月20日中午1點多，深圳水貝市場實時金價一度跌破800元/克，達797元/克，到下午2點多重回800元/克上方。（看看新聞）

據內媒《看看新聞》報道， 劇烈波動的行情給終端消費帶來直接影響，整個水貝市場普遍出現現貨緊缺的情況。一名在水貝經營金店的文女士坦言，這一輪金價走勢完全超出了往年的經驗判斷，「我手裏一根100克的金條，對照年初的進貨價算下來，現在已經直接虧了4萬多。」

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文女士表示，之前想着跌一點補一點，攤低成本，「結果越補倉位越重，現在根本摸不准金價的底部到底在哪裏。」她還稱，雖然整個水貝市場很火熱，「但其實大家裏面都是虧錢的。」

內地金價走低，市民在逛深圳水貝市場。（抖音）

另據央視報道，受APEC影響，深圳水貝黃金珠寶市場外國客商明顯增多。一位客商表示，「自己是從社交媒體上了解到水貝的，於是專程來挑黃金，覺得這裏的款式沒見過，非常漂亮。」

水貝商戶觀察到，外國客人偏愛更接近中國古風、宮廷風格的款式。（央視新聞）

水貝商戶觀察到，外國客人偏愛更接近中國古風、宮廷風格的款式，因為這類產品往往鑲嵌較多花絲、寶石和鑽石。來自墨西哥的客商羅米娜專程來採購黃金和培育鑽，她看中一款旋轉設計的飾品，覺得寓意很酷，並直言同樣的東西在墨西哥可能要貴三倍。有商戶表示，每天要接待3到5批外國客人，多的時候有7到8批，近期外國遊客比上個月增加了一倍。