土耳其無人機製造商巴伊卡爾科技（Baykar）於2026年11月19日向土耳其武裝部隊交付首批3架「紅蘋果」（Kızılelma）無人戰鬥機。土國輿論隨即高調宣稱已搶在中國、美國及俄羅斯之前，率先將無人戰鬥機投入軍事服役。若從動力供應鏈、航電成熟度及全球無人作戰體系發展脈絡檢視，這場備受矚目的交付背後，既折射出土耳其軍工急於兌現外銷訂單的商業考量，亦反映出各國在定義未來無人空戰上的技術路線差異。



土耳其無人機製造商巴伊卡爾科技（Baykar）於2026年11月19日向土耳其武裝部隊交付首批3架「紅蘋果」（Kızılelma）無人戰鬥機。（Baykar）

四年完成試飛並火速交付軍方

據權威防務媒體《簡氏防務周刊》（Jane's Defence）及土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）報道，巴伊卡爾科技在累積完成約600架次測試與訓練飛行後，於2026年11月19日正式向土耳其軍方移交首批3架紅蘋果量產型無人戰鬥機。巴伊卡爾科技行政總裁拜拉克塔爾（Haluk Bayraktar）形容，這是該公司自研發無人機以來追求的最高目標，標誌著土耳其成為全球首個將噴氣式無人戰鬥機納入現役編制的國家。

回顧研發歷程，紅蘋果的推進節奏確實緊湊。該機於2021年公布概念設計，2022年12月14日完成首飛，比原定計劃提前一年。2023年至2024年間，多架原型機陸續完成收起落架、高機動性及與有人駕駛F-16戰機的協同編隊測試。2025年11月，紅蘋果配備國產MURAD有源相控陣雷達與光電瞄準系統，在黑海上空成功以國產「遊隼」（Gökdoğan）超視距空對空導彈擊中空中目標；2026年7月，該機進一步完成從機腹內置彈艙投放精確制導炸彈的試驗，為此次交付鋪平道路。

2026年7月，該機進一步完成從機腹內置彈艙投放精確制導炸彈的試驗，為此次交付鋪平道路。（Baykar）

巴伊卡爾科技在累積完成約600架次測試與訓練飛行後，於2026年11月19日正式向土耳其軍方移交首批3架紅蘋果量產型無人戰鬥機。（Baykar）

動力受制於烏克蘭戰火成最大隱憂

儘管帳面測試進度亮眼，且紅蘋果採用與中國殲-20戰機相似的鴨翼加邊條翼高升力氣動布局，機長14.5米、翼展10米、最大起飛重量8.5噸、有效載荷1.5噸，但軍事分析界普遍認為，該機在核心動力與子系統成熟度上仍存在明顯短板。

首當其衝的是發動機供應鏈的脆弱性。根據路透社（Reuters）早前的產業報道，紅蘋果原型機及早期批次採用的AI-25TLT非加力渦扇發動機，以及計劃用於後續型號的AI-322F加力發動機，均由烏克蘭扎波羅熱的伊夫琴科進步設計局（Ivchenko-Progress）與馬達西奇公司（Motor Sich）供應。在俄烏戰事持續膠著、烏克蘭重工業基地屢遭空襲的背景下，這兩款發動機的長期穩定交付面臨高度不確定性。

此外，AI-25TLT單台推力不足20千牛，推動8.5噸級機體時推重比偏低，限制了紅蘋果的最高飛行速度在0.9馬赫左右，尚未具備超音速巡航與高強度空戰機動能力，而土耳其本土研發的TEI-TF6000渦扇發動機距離成熟裝機仍需時日。

其次是航電系統的磨合進度。紅蘋果搭載的阿塞爾桑（Aselsan）MURAD有源相控陣雷達與光電分布式孔徑系統，直到2025年底至2026年中仍在密集進行機載集成測試。官方在宣布交付首批3架飛機時，亦未明確說明這批戰機是否已具備全天候實戰部署資格，引發外界對其「帶病入列」的揣測。

紅蘋果採用與中國殲-20戰機相似的鴨翼加邊條翼高升力氣動布局，機長14.5米、翼展10米、最大起飛重量8.5噸、有效載荷1.5噸。（Baykar）

軍工出口導向催生搶跑效應

土耳其軍工界之所以選擇在2026年底前火速完成首批交付，背後交織著國內政治時間表與國際軍貿的雙重壓力。自2019年因採購俄製S-400防空系統被美國踢出F-35戰機項目後，安卡拉當局便將航空工業自主化視為國防核心戰略，並設定在2030年前列裝國產五代機「可汗」（Kaan）與紅蘋果無人戰機。在有人駕駛的「可汗」戰機研發周期漫長的情況下，體型較小、研發門檻相對較低的紅蘋果，自然成為率先交出成績單的突破口。

更直接的驅動力來自海外商業訂單。據《簡氏防務周刊》披露，巴伊卡爾科技於2026年5月舉行的SAHA防務展上，已與印尼簽署首份紅蘋果出口合同，承諾自2028年起向印尼交付12架該型無人戰機。對長期依賴軍火出口創匯的巴伊卡爾科技而言，在2026年底前讓土耳其空軍正式接收量產型，不僅能為海外買家建立信心、避免首發用戶承擔早期測試風險，更能借「全球首款服役無人戰機」的標籤擴大國際市場影響力。

在有人駕駛的「可汗」戰機研發周期漫長的情況下，體型較小、研發門檻相對較低的紅蘋果，自然成為率先交出成績單的突破口。（Baykar）

中美俄無人空戰路線與土國之別

針對土耳其媒體「搶在中美俄前面」的說法，實際上建基於對「無人戰鬥機」概念的狹義界定。土耳其將紅蘋果定位為具備空對空導彈發射能力、可獨立執行制空作戰的噴氣式無人機；然而，中美俄等軍事大國在高端無人作戰領域，早已經歷了更深層次的體系化驗證。

以中國為例，代號「玄龍」的攻擊11（GJ-11）無尾飛翼布局隱形無人機，早於2019年國慶70周年閱兵首度公開亮相，2025年底公開展示與殲-20隱形戰機、殲-16D電子戰機組成編隊的有人無人協同作戰畫面。相較於紅蘋果保留鴨翼與垂尾、且推力受限的設計，無尾飛翼布局在全向雷達隱身性能上具備天然優勢，更契合高強度防空對抗環境下的穿透打擊與「忠誠僚機」任務。

總體而言，土耳其以中型軍工體量在數年內將紅蘋果推進至首批交付，展現了靈活的工程整合與商業運作能力，為中小型國家的國防現代化提供了新路徑。但在發動機國產化與高強度電磁對抗能力尚未完全驗證前，紅蘋果距離真正重塑大國空戰格局，仍有相當長的路要走。