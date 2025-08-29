九三閱兵｜朋友鐵不鐵、武器強不強　天安門給答案

當美國總統特朗普持續搶佔鏡頭——一面大張旗鼓要調停俄烏戰爭，一面又威脅對中國商品加徵200%關稅之際；遠在萬裡外的北京正悶聲發力，為9月3日的大閱兵做最後衝刺。這恰好是以另一種方式展示實力，與美國互別苗頭。



以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年為名義舉行的「九三閱兵」，相信是中國歷來規模最大、氣派最盛的一次大閱兵。外交部副部長洪磊8月28日上午公布了長長的國際嘉賓出席名單，當中最吸睛的無疑是朝鮮最高領導人金正恩。老早就確定會出席九三閱兵的俄羅斯總統普京與金正恩被列為受邀嘉賓的第一與第二名，預示天安門城樓下周三將出現中俄朝領導人同框的歷史性畫面。

這將彰顯中國的大國氣勢，也顯示三國力抗美國的壓力。但該畫面定格後，也會傳達其他意涵，比如中俄朝與西方國家的陣營對立，冷戰記憶可能再次被喚起。

大閱兵是檢驗一國外交能量與軍事實力的舞台，俗點的說法就是「朋友秀」加「武器秀」。就「朋友」這方面而言，如果翻出10年前中國九三閱兵的嘉賓名單，觀察者能很快察覺到，中國「朋友圈」雖然人數頗多，但來自西方陣營與美國盟國的政要人數少了、層級降了。俄烏戰爭仍不見盡頭，歐洲一些國家排斥與普京同框，也拖累了中歐關係；處境尷尬又焦慮的日本暗中呼籲歐亞各國勿出席閱兵式；以及中國近些年與一些鄰國發生過衝突，相信都是一些「高朋」今年不來捧場的原因。

根據中國官方的名單，今年有26位外國國家元首和政府首腦受邀與會，大多數來自中亞、東南亞、以及巴基斯坦、蒙古國、古巴等。2015年時任韓國總統朴槿惠頂著壓力赴華出席閱兵，是少數赴會的美國盟國元首，不想隔年中韓關係就因韓國部署薩德反導系統而大滑坡，韓國受到中國嚴厲「懲罰」。如今新任韓國總統李在明採取外交平衡術，他本人親自訪美、派特使訪華，安排國會議長禹元植出席中國九三閱兵，既表達對中韓關係的重視，又更在意與日本和美國的關係。

2015年9月3日，中國舉行紀念抗戰勝利70周年閱兵儀式，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平檢閱部隊。（新華社）

10年前，印度、法國和意大利都曾派時任外長以政府代表的身份出席九三閱兵，這三國今年不再派在職高官與會。在國際組織方面，聯合國秘書長潘基文曾參加2015年的中國閱兵，今年的聯合國代表成了副秘書長李軍華。

另一方面，東盟與中國的關係以及受重視程度有了明顯提升，共六個東盟國家的元首、代元首或政府首腦將出席閱兵，包括印尼總統普拉博沃、馬來西亞首相安華，他們在嘉賓名單上的排序僅在金正恩之後。上屆九三閱兵，新加坡大選剛結束，新內閣尚未組建，新加坡前副總理黃根成以政府特使身份與會，今年的代表是現任副總理顏金勇。

如果說今年九三閱兵的中國「朋友秀」是有得有失，其「武器秀」卻足以讓中國揚眉吐氣。《人民日報》上個月形容，這次閱兵將展示「鋼多氣盈骨硬」，換言之解放軍將一改過去靠人數、氣勢取勝的風格，以「鋼多」的姿態讓先進現役武器精銳盡出。在8月的三次彩排後，一些內地軍迷偷拍到的照片，一再讓中外震撼。

比如，至少兩個長度18米至20米的超大型無人潛航器（其中一艘代號AJX002）將在閱兵上首次展示。這個大殺器外形神似俄羅斯的「海神」核魚類，目前還不確定AJX002是否為核動力。歐洲專業軍事雜誌《海事新聞》（Naval News）報道稱，中國擁有全球最大的超大型無人潛航器計劃，近年有至少五艘已入水，下周三將是外界第一次目睹它們的廬山真面目。

此外，被稱為「航母殺手」的「鷹擊-21」（YJ-21）高超音速反艦彈道導彈，也將首次展示。中國軍迷在彩排中拍到了鷹擊-15、鷹擊-17、鷹擊-19及鷹擊-20這四款導彈，其中鷹擊-21曾在今年4月中國東部戰區的台海聯合演訓中亮相，由中轟-6K戰機攜帶。有報道評估，鷹擊-21艦載型最遠射程為1500公里，超過美國航母戰機的作戰半徑，因此可以在美國航母打不到的地方發射。

其他預計將登場的還包括高能微波槍；配備光學/雷射尋標器的機槍、能主動攔截無人機的坦克；各種陸上、海上、空中的無人智能和無人裝備，網電作戰力量等。

中國九三閱兵領導小組辦公室副主任吳澤棵強調，中國新一代現役武器裝備將集中亮相，「按作戰模組進行編組，展示我軍體系作戰能力」。有觀察者認為，解放軍對多款大殺器不再遮遮掩掩維持神秘感，預示了中國的國防策略從防禦轉向嚇阻，透過大秀解放軍覆蓋西太平洋的軍事優勢，迫使外界嚴肅地對待中國的「紅線」。中國的朋友圈有多鐵、武器有多強，下周三以後全世界將密集評估。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

